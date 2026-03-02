Украина масштабирует свои военные ноу-хау на секретных заводах в Европе, - WSJ

Пока США сокращают помощь, Европа делает ставку на украинский боевой опыт.

Когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, западные производители оружия поспешили направить свои современные вооружения Киеву, помогая отбросить гораздо более мощного врага. Спустя четыре года поток испытанных в боях технологий пошел в обратном направлении.

На неприметном складе недалеко от Мюнхена недавно открывшийся завод теперь штампует беспилотники, созданные на основе уникальных украинских разработок, пишет The Wall Street Journal. Дроны, получившие название Linza, оснащены украинскими модулями защиты от радиоэлектронных помех, используют искусственный интеллект для навигации и могут применяться для разведки, доставки припасов или установки наземных мин.

Пока совместная немецко-украинская линия будет снабжать украинский фронт, но в планах, после выхода на полную мощность, – поставки на широкий европейский оборонный рынок, говорится в материале.

Сообщается, что европейские страны охотно перенимают украинские фронтовые ноу-хау, помогая армиям НАТО перестраиваться под условия изменившегося поля боя, где доминируют дроны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и где даже новейшее оружие может устареть за несколько месяцев. К примеру, для таких стран, как Германия, инициатива "Build With Ukraine" позволяет сочетать государственные субсидии с украинскими инновациями, оживляя вялотекущую экономику и переоснащая пришедшие в упадок заводы. Для Украины это означает больше оружия для своих войск – оплаченного союзниками.

Украинские инновации на европейской земле

Завод под Мюнхеном, открытый президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом в феврале, является одним из как минимум десяти предприятий, которые украинские и европейские оборонные компании планируют запустить до конца года. Около 80% его работников – украинцы: беженцы, приехавшие в Германию после начала полномасштабной войны, а также те, кто живет здесь давно.

В день открытия завода Зеленский также объявил о еще одном партнерстве в Германии – между компанией-разработчиком программного обеспечения для дронов Auterion (базируется в Германии и США) и украинским производителем беспилотников Airlogix. Этот проект должен получить сотни миллионов евро в виде немецких субсидий.

В Дании компания Fire Point, производитель украинских ракет и дронов, создает предприятие для производства ракетного топлива, согласно данным датского правительства. "Модель "Build With Ukraine" "важна для нас, потому что это означает дополнительные вооружения для нашей передовой, оплаченные нашими партнерами", – заявил Александр Камышин, советник Зеленского по стратегическим вопросам, курирующий военную промышленность. Это также позволяет европейским лидерам создавать современные системы для лучшей защиты своих стран, добавил он.

От мастерских в Украине до заводов в Баварии

"Мы должны быстро учиться у Украины: они – крупнейший в мире испытательный полигон для новых систем вооружения, и они внедряют инновации невероятно быстро", – заявила министр экономики Германии Катерина Райхе, которая возглавила новую модель финансирования Украины.

Она ездила в Киев с целью наладить партнерские отношения между ослабленными немецкими производителями автомобилей и оборудования – отраслями, которые сейчас теряют по 15 000 рабочих мест специалистов в месяц, – и украинскими оружейными компаниями. Германия предоставит финансирование и свои огромные промышленные мощности для этих проектов, в то время как украинцы привнесут проверенные войной технологии.

"Нам нужно использовать этот потенциал, чтобы помочь Украине, но также и сделать себя сильнее. Экономическая и оборонная политика больше не могут быть разделены", – отметила Райхе.

Правительство Германии выделило более 11 миллиардов евро на финансирование обороны Украины в этом году. До 2 миллиардов евро пойдет на субсидирование оборонного производства как в Украине, так и в Германии, пишет СМИ со ссылкой на официальные лица в Берлине. Немецкая Auterion и украинская Airlogix начнут поставки дронов среднего радиуса действия с ИИ-управлением в Киев, Берлин и другие столицы НАТО уже в апреле.

В Украине, которая имела мощную оборонную промышленность еще до вторжения, производители за последние четыре года разработали новые высокотехнологичные возможности, особенно в области дальних БПЛА, морских дронов и ракет. Однако ее оборонные предприятия регулярно подвергаются атакам и страдают от перебоев с электричеством из-за российских бомбардировок.

Многим украинским производителям приходится быть готовыми к переносу производства в кратчайшие сроки, и в результате они не инвестируют в громоздкое дорогостоящее оборудование. Но даже в Европе существуют различные риски.

"Главной проблемой для нас было то, как масштабировать производство этого сложного продукта в Украине в условиях военных рисков", – заявил директор Frontline Robotics Никита Рожков. "Здесь [в Германии], конечно, другой набор рисков. Мы не ждем ракет "Искандер", надеемся на это, но нам все равно приходится беспокоиться о проникновении агентуры, и мы принимаем контрмеры".

Большинство сотрудников завода, точное местоположение которого держится в секрете, не называют своих полных имен и не позволяют фотографировать лица из опасений, что их может выследить российская разведка.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина стремится начать ускоренное производство противоракетных ракет. Это требует специализированного проекта - математика сложна и требует времени. "Но Украина должна развивать свои собственные возможности", - сообщил Федоров журналистам.

Кроме того, Украина также пытается масштабировать дроны-перехватчики. Сначала Украина долго сталкивалась с трудностями. Но теперь эта ситуация меняется, потому что дроны-перехватчики становятся экономически эффективным средством защиты.

