Метинвест инвестирует до $280 млн в год во время войны, но сталкивается с барьерами ЕС, – Водовиз

Группа "Метинвест" до полномасштабного вторжения была одним из крупнейших частных инвесторов в Украине, и сейчас продолжает вкладывать сотни миллионов долларов в развитие бизнеса. Но реализацию новых проектов все больше сдерживают не только военные риски, но и ужесточение торговых ограничений со стороны Европейского Союза, а также ограниченный доступ к финансированию. Об этом во время форума Forbes Money 2026 в Киеве рассказал руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз.

По его словам, до 2022 года компания ежегодно инвестировала около $1 млрд в развитие производственных активов. После потери значительной части предприятий из-за войны объемы инвестиций сократились, однако остаются существенными. "Сейчас эта цифра значительно меньше, потому что мы потеряли половину бизнеса. В среднем инвестируем $250–280 млн в год – как в проекты поддержки, так и в стратегические инициативы", – отметил Водовиз.

Сегодня главными направлениями инвестиций компании являются сохранение производственных мощностей, обеспечение стабильной работы предприятий и развитие собственной энергетики: из-за постоянных атак на энергосистему и рисков отключений "Метинвест" активно развивает резервные источники питания. Компания уже установила газопоршневые электростанции суммарной мощностью 29 МВт, а также планирует строительство солнечных электростанций мощностью 37 МВт.

Параллельно компания реализует масштабные международные проекты. Ключевым инвестиционным приоритетом "Метинвеста" за рубежом остается строительство завода по производству "зеленой" стали в Италии. Проект призван не только укрепить позиции компании на европейском рынке, но и обеспечить дополнительную загрузку украинских горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге, которые в настоящее время работают примерно на половину мощности. Для этого "Метинвест" планирует производить в Украине горячебрикетированное железо (HBI) с низким уровнем выбросов CO₂ и поставлять его на будущее итальянское предприятие.

Кроме того, компания рассчитывает усилить интеграцию европейских активов после приобретения трубного завода в Румынии. Новое предприятие планируется снабжать горячекатаным прокатом из Запорожстали.

В то же время среди главных препятствий для новых инвестиций в компании называют ситуацию на европейском рынке стали. По словам Водовиза, введение ЕС новых защитных механизмов, квот и углеродной пошлины CBAM влияет на инвестиционные планы даже сильнее, чем сама война. "Сегодня все хотят попасть на европейский рынок. Но Европа защищается: вводит квоты, действует CBAM. И эти факторы влияют на наши инвестиционные планы даже больше, чем война", – подчеркнул он.

Еще одним серьезным барьером остается дефицит доступного финансирования: из-за войны украинские компании практически отрезаны от ресурсов крупных международных банков и институциональных инвесторов. Среди дополнительных проблем бизнес называет ограничения государственных банков, сложные комплаенс-процедуры и отсутствие действенных механизмов страхования военных рисков.

В "Метинвесте" считают, что для привлечения масштабных инвестиций государство должно создать условия для кредитования промышленных и энергетических проектов, расширить возможности госбанков и внедрить механизмы гарантирования и страхования военных рисков. "Крупные инвестиции – это доступ к институциональным инвесторам. Они придут в Украину только тогда, когда будет застрахована хотя бы какая-то часть военных рисков", – подытожил Александр Водовиз.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

