Россия может угрожать Лондону 'Цирконами' с Северного Ледовитого океана, - The Times

Россия может попытаться бросить вызов НАТО на крайнем Севере.

Россия создает угрозу в стратегическом узком месте у побережья крайнего севера Норвегии, которое позволит ей нанести удар по Лондону гиперзвуковыми ракетами. Об этом предупредил министр обороны Норвегии Торе Сандвик, пишет The Times.

Отмечается, что в Северном Ледовитом океане, возле пролива на выходе в Северную Атлантику, Россия сосредоточила большую часть российского ядерного арсенала. При этом РФ расширяет Северный флот, а ее подводные лодки все чаще курсируют вблизи вод НАТО. Таким образом проход между материковой Норвегией и архипелагом Шпицберген стал очагом напряженности.

По словам Сандвика, Россия может попытаться захватить контроль над этим регионом, чтобы создать "бастионную оборону" вокруг своего ядерного арсенала и обеспечить своему флоту легкий доступ к Атлантическому океану.

По его словам, для Великобритании это важнейший вопрос обороны, поскольку контроль участка российской армией станет прямой угрозой для Великобритании – она больше не сможет контролировать передвижение российских подлодок.

"Мы видим, какие системы вооружения разрабатывает Россия. Если они смогут контролировать пролив, то смогут также использовать гиперзвуковые ракеты против НАТО… против Лондона, против Норвегии, против Дании. Мы не можем им этого позволить", – сказал он.

Авторы указали, что потенциальную угрозу представляют гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", которые могут нести ядерные боеголовки. Также Россия разрабатывает подводный беспилотник-невидимку "Посейдон" с ядерной силовой установкой.

Логика обороны заключается в том, что НАТО фактически контролирует два из трех узких проходов, охраняющих путь российского флота к океанам: пролив Босфор в устье Черного моря и датские проливы, образующие западный вход в Балтийское море.

Сандвик отметил, что лучшим шансом для России бросить вызов НАТО на море является наступление в Северном Ледовитом океане. Понимая угрозу, Великобритания готовится удвоить численность своих войск в северной Норвегии до 2 000 солдат. Это крупнейшее развертывание британских войск за рубежом. А Норвегия приступила к формированию первой новой бригады со времен холодной войны и к расширению артиллерийских и противовоздушных сил в северном округе страны.

Как Россия боится морских дронов на Севере

Напомним, что недавно на Кольском полуострове была замечена российская атомная подводная лодка, над которой натянули антидроновую сетку.

Также признаки усиления оборонительных мер наблюдались на российской стратегической базе подводных лодок "Рыбачий" на Камчатском полуострове в Тихом океане. Две атомные подводные лодки проекта 955 "Борей" и проекта 955А "Борей-А" с баллистическими ракетами, базирующиеся на этой базе, также покрыты сетками для защиты от дронов.

