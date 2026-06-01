РФ еле справляется с логистикой для проведения массированной атаки по Украине, – эксперт

По мнению Павла Нарожного, идет процесс подготовки к очередному удару.

Организация массированной атаки на Украину для россиян – это очень сложный логистический вызов. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Павел Нарожный.

Отвечая на вопрос о предупреждении об очередной массированной атаке российских оккупантов в эти выходные, которой не произошло, он подчеркнул, что такая атака еще, несомненно, будет.

"Но, чтобы провести такую атаку, россиянам нужно преодолеть сложный логистический вызов. Он происходит в глубоком тылу Российской Федерации. Они везут большое количество крылатых ракет. Ремонтируют и готовят самолеты для запуска крылатых ракет, Х-101 или каких-то других", – сказал эксперт.

Кроме того, добавил Нарожный, россияне могут готовить корабли для запусков "Калибров". Теоретически они могут запускаться с земли, но в большинстве случаев – это запуски с кораблей.

Также россиянам нужно привезти большое количество "Шахедов". "Это довольно большие дроны. У него 3 метра в длину и примерно 2 метра размах крыльев. И все это везется по железной дороге. Их также готовят к полету", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что каждый "Шахед" нужно заправить топливом, подготовить полетную карту и программное обеспечение.

"И этот процесс, я более чем уверен, сейчас происходит. Сказать точно, с точностью до дня – будет ли это суббота, пятница или понедельник, – очень трудно. Я думаю, что россияне и сами точно не могут сказать, когда они подготовятся к этому процессу. И учитывая, что будет такой удар, не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги", – сказал Нарожный.

Ожидание массированной атаки

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 690 средствами воздушного нападения, из которых 90 составляли ракеты. В частности, была использована баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник").

25 мая в России заявили о намерении наносить "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял о подготовке Россией комбинированного массированного удара по Украине – с применением дронов, крылатых и баллистических ракет.

Позже он отметил, что западные партнеры Украины провели с россиянами "воспитательную беседу" относительно планов массированного обстрела Киева. Однако повторение массированной атаки все еще возможно.

