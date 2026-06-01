Не Samsung и не Dell: этот компьютерный монитор получил высшую оценку от экспертов

Несмотря на то что модель вышла еще в 2020 году и не относится к новейшим 4K-решениям, она заняла первое место в рейтинге Consumer Reports.

Американская организация Consumer Reports опубликовала свежий рейтинг компьютерных мониторов, и неожиданным лидером стал не флагманский 4K-дисплей от крупнейших брендов вроде Samsung или Dell, а более скромная модель от Asus – ProArt PA248QV.

Как отмечается в материале, этот 24,1-дюймовый IPS-монитор получил самые высокие оценки в тестах по качеству изображения, удобству использования и универсальности. Модель вышла еще в 2020 году и сейчас доступна за $200, что для старой модели может показаться немного дорого.

Asus ProArt PA248QV имеет разрешение 1920×1200 и соотношение сторон 16:10. Модель обеспечивает 100% охват цветовых пространств sRGB и Rec.709, а также прошла заводскую калибровку и сертификацию Calman Verified. Это означает, что устройство можно использовать сразу из коробки без дополнительной настройки цвета.

Отдельно отмечается эргономика модели: подставка позволяет регулировать наклон, поворот, высоту и даже переводить экран в портретный режим. Если вы работаете за маленьким столом, монитор можно закрепить на стене.

Помимо дизайна, ProArt PA248QV предлагает такую же универсальность в плане входных и выходных портов. В комплекте – HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, аудиовход и встроенный USB-хаб с четырьмя USB-A портами. Есть и встроенные динамики на 2 Вт.

Пользователи и обозреватели отмечают, что монитор особенно хорошо подходит для работы с графикой, фото- и видеомонтажом и дизайна. В то же время для игр он подходит меньше из-за ограничений по частоте обновления и отсутствия игровых функций.

Из минусов упоминается отсутствие USB-C, не самое удобное переключение источников сигнала и среднее качество встроенных динамиков.

Согласно свежему опросу Steam, 51% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в апреле 2026 года является RTX 3060.

