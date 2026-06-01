'Эти проблемы игнорируются': омбудсмен заявил о нарушениях прав человека во время мобилизации

Омбудсмен отмечает, что применение силы, задержания граждан и изъятие личных вещей продолжаются.

Системные нарушения прав человека во время мобилизации в Украине до сих пор игнорируются. Об этом в своем Telegram-канале написал Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Он отметил, что сейчас представляют новую реформу мобилизации и "уже предупреждают, что она будет "болезненной".

"Но не стоит ли, прежде чем пугать общество новыми правилами, наконец ответить: почему системные нарушения прав человека во время мобилизации до сих пор игнорируются?!" – возмутился Лубинец.

Уполномоченный ВРУ по правам человека отметил, что три недели назад во время представления Ежегодного доклада в Верховной Раде Украины он публично предложил создать при Министерстве обороны рабочую группу с участием представителей парламента и Офиса омбудсмена для реагирования на случаи нарушения прав человека во время мобилизационных мероприятий. Официальное письмо он направил в Минобороны.

"Каков результат? Ни одной рабочей группы до сих пор нет! Зато я продолжаю получать обращения о системных нарушениях прав человека. На практике мы видим: применение силы – продолжается, задержания граждан – продолжаются, изъятие личных вещей – тоже. И самое циничное – все это делают в балаклавах!" – подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что его уверяли, что люди в балаклавах больше не будут участвовать в таких мероприятиях, и что соответствующий приказ будет выполняться. Омбудсмен возмутился тем, кто контролирует соблюдение приказа МОУ, и кто ответит за его фактическое игнорирование.

"Нельзя требовать от граждан добросовестного выполнения своих обязанностей, если отдельные должностные лица позволяют себе нарушать их права. Нельзя говорить о реформе, когда проблемы, на которые годами обращает внимание Офис омбудсмена, остаются без решения. Поэтому в очередной раз требую немедленного создания рабочей группы при Министерстве обороны!" – призвал Уполномоченный.

Изменения в украинской мобилизации – что известно

Как сообщал УНИАН, ранее министр экономики Украины Алексей Соболев отмечал, что в Украине разрабатывают механизм, который привлечет в экономику или ряды Сил обороны около 2 миллионов украинских мужчин, которые сейчас скрываются от мобилизации.

В то же время советник министра обороны Сергей Стерненко рассказал, что Министерство обороны Украины готовит армейскую реформу, которая будет состоять из двух этапов. Первый этап начнется в июне и коснется изменений в денежном обеспечении, а второй – изменений в вопросе мобилизации.

