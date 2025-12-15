Вот уже почти месяц продолжается очередной раунд дипломатической активности по поиску формулы урегулирования войны Украина-РФ, который стартовал с приездом в Киев министра Сухопутных войск США Дэна Дрискола и публикацией изданием Axios плана из 28 пунктов (который, по сути, является переводом на английский требований Российской Федерации, переданных Стивену Уиткоффу россиянами). Мы снова зашли в раунд переговоров, которые, ожидаемо, вызывают много эмоций и спекуляций, и похожи на хождение по кругу

К сожалению, Украина не имеет роскоши не участвовать в этих переговорах - хотя их стартовая основа точно не отвечает интересам Украины. Ни Украина, ни Европа, будучи зависимыми от США в сфере безопасности, не могли сразу прямо и открыто сказать, что предложенные условия нам не подходят. Поэтому был выбран трудный путь попыток пересмотреть эти условия как на двустороннем, так и в многостороннем треке. Пересмотреть в сторону большего соответствия интересам Украины, когда речь идет о территориальном измерении, безопасности и суверенитете Украины. Мы вынуждены маневрировать между РФ и США, имея на своей стороне только Европу, которая, в свою очередь, не может быстро гарантировать финансовую поддержку на 2026 год.

Цель этого всего - если не достичь выгодного урегулирования, то хотя бы переложить ответственность на Российскую Федерацию в срыве переговоров и отсутствии прогресса (в случае, если удастся разработать общую позицию Украины, Европы и США).

Для Украины и дальше важно не рассматриваться спойлером мирного процесса имени Дональда Трампа.

Параллельно - время от времени - от нас появляются тезисы о демилитаризованной свободной экономической зоне на северо-западе Донецкой области, которую Россия не может захватить, но объявила своей. Или об отказе от членства в НАТО в обмен на определенные обязательства в сфере безопасности, которые даже мог бы ратифицировать Конгресс США.

Хотя это все игра на грани, это также похоже на попытки протестировать РФ на способность к реальному компромиссу, а не диктату. И продемонстрировать соответствующие моменты США.

Но рассматривать переговоры в отрыве от фронта и стратегической динамики войны нельзя.

За 11 месяцев 2025 года Украина потеряла около 4700 квадратных километров территорий - в 2024 году соответствующий показатель был около 3600 квадратных километров. Ключевая тенденция "без прорывов обороны Украины, но и без полной стабилизации линии фронта" - продолжается. И это подкрепляет веру Кремля в то, что отсутствие прогресса в переговорах будет лишь усиливать переговорную позицию РФ. Так же, как ее усиливают наши структурные проблемы, неспособность Европы быстро одобрить нам надлежащую финансовую поддержку на 2026 год, дистанцирование США от поддержки Украины, неготовность администрации Трампа менять калькуляции Кремля в отношении нас через помощь Украине и давление на РФ, когда нет прогресса в переговорах...

Для РФ все это, скорее, политико-дипломатическая подготовка к кампании 2026 года - использование предложений США, которые вносят глубокий раскол внутри Украины и между Украиной и партнерами (для создания условий для наступления в следующем году с целью оккупации всей Донецкой области).

Поэтому, пока будут происходить очередные раунды найти формулу урегулирования, именно фронт и соответствующая стратегическая динамика будет определять относительную силу переговорных позиции и окончательные условия договоренностей. Как следствие, вместо отслеживания всех этих дипломатических перипетий, лучше поддержите Силы обороны Украины - по меньшей мере, донатом.