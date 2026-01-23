Переговоры в Абу-Даби: Умеров раскрыл детали

Следующие переговоры запланированы на 24 января.

В Абу-Даби (ОАЭ) стороны переговоров обсуждали параметры завершения войны в Украине и дальнейшую логику переговорного процесса. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

"Вместе с Кириллом Будановым, Давидом Арахамией и Сергеем Кислицей приняли участие в трехсторонней встрече - украинская, американская и российская стороны. Ценим американское посредничество", - написал он.

По его словам, со стороны США в консультациях приняли участие специальный посланник Стив Виткофф, Джаред Кушнер, Джош Груэнбаум, генерал Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич. В российской делегации - представители военной разведки и армии.

Видео дня

"Встреча была посвящена параметрам окончания российской войны и дальнейшей логике переговорного процесса с целью продвижения к достойному и длительному миру. Завтра будут еще встречи. К украинской делегации завтра присоединятся начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и заместитель начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скибицкий", - добавил Умеров.

Он утверждает, что украинская команда действует слаженно в рамках задач, которые были поставлены президентом Зеленским, и готова работать в различных форматах в зависимости от хода диалога.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Суспильному, что сегодняшняя трехсторонняя встреча в Абу-Даби между США, Украиной и Россией была продуктивной. Переговоры продолжатся завтра.

Переговоры в Абу-Даби

Перед началом мирных переговоров в Абу-Даби спикер правительства Германии Штеффен Майер выразил сомнение в том, что Россия будет готова поступиться какими-либо из своих требований, среди которых - захват территорий, которые в настоящее время не находятся под ее военным контролем.

Вас также могут заинтересовать новости: