'Остаются серьезные вопросы': в Германии сделали заявление о мирных переговорах в Абу-Даби

По словам представителя немецкого правительства, союзники Украины сосредоточены на вопросе гарантий безопасности для Киева.

Перед началом мирных переговоров в Абу-Даби (ОАЭ) спикер правительства Германии Штеффен Майер выразил сомнение в том, что Россия будет готова поступиться какими-либо из своих требований, среди которых - захват территорий, которые в настоящее время не находятся под ее военным контролем. Об этом пишет The Guardian.

"Все еще остаются серьезные вопросы относительно того, насколько Россия действительно готова отойти от своих максималистских требований. Ничего не будет достигнуто, если мирное соглашение в конечном итоге только даст России передышку и позволит ей позже начать новые атаки. Вот почему мы сосредоточились на вопросе гарантий безопасности", - подчеркнул он.

Мирные переговоры в Абу-Даби - последние новости

Ранее Sky News писало, что мирные переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби уже начались. По словам журналистов, эти переговоры должны стать первыми прямыми трехсторонними переговорами с того момента, как Россия начала войну.

Также в Sky News спрогнозировали, приблизят ли мирные переговоры подписание соглашения. В издании напомнили, что главным препятствием для заключения любого соглашения остается вопрос территории.

В свою очередь, корреспондент Sky News Салли Локвуд считает, что трехсторонняя встреча является "важным событием", но подчеркнула, что "стоит сохранять сдержанность в своих ожиданиях, ведь мы уже были в подобной ситуации ранее".

