'Продать Украину России': Трамп отправляет к Путину нетрадиционную делегацию, - CNN

Администрация Дональда Трампа предпринимает еще одну попытку добиться прорыва в мирных переговорах между Россией и Украиной - и снова полагается на нетипичных дипломатов, пишет CNN.

Уже во вторник в Москву отправятся Стив Уиткофф, давний бизнес-партнер Трампа, и его зять Джаред Кушнер. Оба не имеют официальных должностей и не были утверждены Сенатом, но именно их президент считает ключевыми посредниками.

Кушнер и Уиткофф встретятся с правителем России Владимиром Путиным, чтобы попытаться убедить его согласиться на прекращение войны. В Белом доме заявляют, что подготовили подробный перечень пунктов потенциального соглашения.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", - сказала пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Нетрадиционные посредники Трампа

Уиткофф и Кушнер уже имели успех в мирных переговорах - именно они помогали заключать перемирие между Израилем и ХАМАС. Этот опыт, по словам представителей администрации, стал причиной, почему их поставили в центр и украинско-российского досье.

Трамп не скрывает своего восхищения Уиткоффом: после соглашения по Газе он назвал его "замечательным переговорщиком, потому что он замечательный человек". Хотя Уиткофф сначала был посланником на Ближнем Востоке, его полномочия быстро расширились и включили войну в Украине.

В Вашингтоне и в европейских столицах такое решение вызвало удивление - и иногда беспокойство. Особенно после того, как Bloomberg обнародовал аудио, где Уиткофф дает кремлевскому чиновнику Юрию Ушакову советы, как Путину следует говорить с Трампом. Европейские чиновники назвали это "оскорбительным, но не странным".

Трамп не обращает внимания на критику:

"Он должен продать это Украине, он должен продать Украину России. Вот что делает тот, кто заключает сделки".

Кушнер возвращается в дипломатию

Джаред Кушнер, который снова стал заметной фигурой во внешней политике, не имеет формальной должности, но, по словам источников, пользуется "полным доверием Трампа". Для иностранных лидеров его участие - сигнал, что они фактически говорят с самим президентом.

После перемирия в Газе Кушнер тихо включился в работу над украинским направлением и стал одним из главных архитекторов "мирного пакета", несмотря на отсутствие опыта в европейской политике безопасности.

В Европе же удивляются, что член переговорной команды "учится на работе", а не приходит с готовыми компетенциями. Особенно после встречи Кушнера и Уиткоффа с российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым, который находится под санкциями.

Один европейский чиновник, комментируя роль Кушнера, отметил, что "непонятно, какой у него мандат или границы":

"Я слышал, что он очень быстро учится, но можно было бы ожидать, что член переговорной команды будет иметь глубокие знания по вопросам еще до участия во встрече, а не будет учиться на работе. Очевидно, что довольно необычно иметь кого-то без официальной должности членом переговорной команды".

"Проект капитуляции" и изменения после Женевы

Именно после контактов с Дмитриевым появился скандальный проект из 28 пунктов, который в Европе и Конгрессе раскритиковали как чрезмерно пророссийский. Белый дом уверяет, что документ уже доработан - в частности во время переговоров в Женеве в конце ноября.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что последние встречи во Флориде показали "дальнейший прогресс". Он подчеркнул, что ключевая часть работы продолжится на этой неделе в Москве, куда летит Виткофф.

Есть ли шанс на прорыв?

Администрация Трампа считает, что украинская сторона "готова работать с Кушнером" и видит в его привлечении сигнал веры Трампа в возможность мирного соглашения. Но источники, близкие к Киеву, говорят: прогресс есть, однако дело далеко от завершения.

Бывшие дипломаты предупреждают: ставка на узкий круг доверенных лиц несет риски. "У вас нет разных точек зрения, вы можете зайти в узкий коридор, не зная альтернатив", - сказал один из экс-чиновников Госдепа.

Несмотря на это Трамп остается уверенным в своем подходе. А его команда - Уиткофф, Кушнер и министр армии Дэн Дрисколл - готовится к новому раунду переговоров, который может стать самым важным с момента начала войны.

Мирное соглашение - последние заявления Белого дома

Как сообщал УНИАН, в администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа "очень оптимистично" настроены относительно соглашения о мире в Украине.

В то же время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отмечала, что эта неделя может стать решающей для Украины, учитывая запланированные переговоры. Она акцентировала, что Россия не хочет мира и поэтому "нужно сделать Украину максимально сильной".

