Семь европейских лидеров лидеров настаивают на том, что международные границы не могут быть изменены силой.

Европейские лидеры продвигают свой план по Украине перед встречей президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным на Аляске в пятницу и настаивают на том, что международные границы не могут быть изменены силой.

Как пишет The Times, ранее Трамп явно намекнул, что сделка будет предполагать уступку территории со стороны Киева. В то же время поздно вечером в субботу семь европейских лидеров, заявили в совместном заявлении, что "путь к миру в Украине не может быть решен без Украины". Они настаивали на том, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности, которые позволят Киеву защитить свой "суверенитет и территориальную целостность".

"Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы Украины и Европы в области безопасности", — заявили они, добавив: "Украина имеет право свободно выбирать свою судьбу. Значимые переговоры могут проходить только в контексте прекращения огня или сокращения военных действий. Мы по-прежнему привержены принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой для переговоров".

Заявление подписали лидеры Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии, Финляндии и Европейской комиссии.

При этом издание напоминает, что до этого 9 августа вице-президент США Дж. Д. Вэнс изложил план Трампа по саммиту высокопоставленным европейским и украинским чиновникам на встрече, совместно организованной Дэвидом Лэмми в Британии.

Среди присутствующих были Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности Великобритании, Андрей Ермак, глава администрации Зеленского, и Рустем Умеров, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По данным The Wall Street Journal, европейские чиновники выдвинули альтернативные предложения, в том числе о том, что любые территориальные уступки со стороны Киева должны быть подкреплены жесткими гарантиями безопасности, включая возможное членство в НАТО. Однако в заявлении, опубликованном несколькими часами позже, НАТО не упоминалось.

Кроме того, согласно заявлению, Россия также должна согласиться на прекращение огня, прежде чем будут предприняты какие-либо другие шаги, и что территория может быть обменена только на взаимной основе, то есть, если Украина уйдет из некоторых регионов, Россия должна уйти из других.

Ранее на этой неделе прошла трехчасовая встреча в Кремле между Путиным и специальным посланником США Стивом Уиткоффом, после которой Уиткофф сообщил коллегам в Белом доме, что Россия готова согласиться на прекращение огня.

"Но вскоре последовала неразбериха. Источники в США сообщили, что Уиткофф с трудом смог четко описать, в чем заключались предложения России. Европейский дипломат сказал, что они обеспокоены тем, что Уиткофф не до конца понял послание, которое Россия направила США".

Переговоры, по всей видимости, сосредоточены на четырех регионах на востоке и юге Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Россия аннексировала все четыре области в 2022 году, хотя ни одну из них не контролирует полностью.

Ожидается, что Путин сообщит Трампу, что Россия согласится на прекращение огня, если Украина сдаст Донецк и Луганск. В обмен на это Путин, как полагают, готов заморозить линию фронта в Херсоне и Запорожье.

План по завершению войны

После встречи советников по нацбезпасности сегодня в Лондоне, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может решаться без украинцев. Он добавил, что европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы.

Президент Зеленский в своем обращении заявил, что Киев не согласится на "вторую попытку раздела Украины", комментируя требования РФ о передаче ей всего Донбасса.

В то же время NYT прогнозирует, что прямой отказ Зеленского от "обмена территориями" рискует вызвать недовольство у Трампа.

