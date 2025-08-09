Украина требует немедленного прекращения огня, говорит президент.

Киев не согласится на "вторую попытку раздела Украины". Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, комментируя требования РФ о передаче ей всего Донбасса.

Он подчеркнул, что Украина и все ее партнеры стремятся к прекращению огня, а российский диктатор Владимир Путин этому сопротивляется.

"Его единственная карта на руках - это возможность убивать, и он пытается продать остановку смертей максимально дорого. Важно, чтобы это никого не обмануло. Нужна не пауза в убийствах, а реальный, длительный мир. Не прекращение огня когда-то там потом, через месяцы, а немедленно", - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас ведется активная дипломатическая работа по приближению мира в Украине. В частности, контакты с американской стороной "продолжаются почти круглосуточно" на разных уровнях, хотя далеко не все выносится в публичное пространство.

Также Зеленский отметил, что сейчас Путин пытается "соскочить" с новых санкций, введением которых еще не так давно угрожал Дональд Трамп. По мнению украинского президента, Кремль стремится обменять "паузу в убийствах" на "территориальную добычу".

"Путин хочет, чтобы ему простили захват юга нашей Херсонщины, Запорожья, полной территории Луганщины, Донетчины, Крыма. Эту вторую попытку раздела Украины России мы не дадим. Зная Россию - где вторая, там и третья. Поэтому стоим крепко, на четких украинских позициях", - сказал Зеленский.

Идея "обмена территориями"

Как писал УНИАН, накануне президент США заявил, что в рамках будущего мирного соглашения состоится "обмен территориями". Трамп не объяснил, что имеется в виду, но сделал акцент, что Киеву придется сделать болезненные шаги.

По данным западных СМИ, Путин продолжает настаивать на выводе украинских войск со всех территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Американские аналитики предупреждают, что Украине нельзя отдавать северный Донбасс россиянам даже в обмен на прекращение огня. Эксперты отмечают, что это значительно облегчит агрессору наступление на Харьков и Днепр в случае возобновления войны. А то, что Россия нарушит мирное соглашение, аналитики не сомневаются.

