В Лондоне сегодня состоится встреча для обсуждения путей прекращения войны России против Украины.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми будут председательствовать в субботу на встрече советников по национальной безопасности Украины, стран Европы и США.

Об этом говорится в сообщении британского урду по итогам разговора премьер-министра Кира Стармера и президента Украины Владимира Зеленского.

Эту встречу организуют министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Видео дня

Стармер и Зеленский согласились, что эта встреча станет важным форумом для обсуждения прогресса на пути к обеспечению справедливого и прочного мира.

Также лидеры Великобритании и Украины приветствовали желание президента США Дональда Трампа прекратить эту варварскую войну и что "мы должны сохранять давление на Путина, чтобы прекратить его незаконную войну".

Переговоры о прекращении войны

В следующую пятницу, 15 августа, на Аляске должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Зеленский убежден, что Россия стремится выторговать себе более удобные позиции для возобновления войны. С этой целью Россия продвигает идею "обмена" одной украинской территории на другую. Издание Politico распространило информацию, что США предлагают РФ полный контроль над Донецкой и Луганской областями в обмен на замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: