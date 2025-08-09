Цель Европы - совместно с Украиной провести общую красную линию, которая должна применяться к любым возможным переговорам с РФ.

Европа и Украина выдвинули свой план о прекращении огня, который должен послужить основой будущих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров. По их словам, сегодня в ходе встречи в Великобритании Европа отклонила предложение об обмене подконтрольных Украине частей Донецкой области на прекращение огня. Оно было выдвинуто на встрече с высокопоставленными представителями США.

Цель Европы - совместно с Украиной провести общую красную линию, которая, по словам европейских чиновников, должна применяться к любым возможным переговорам с РФ.

Издание отметило, что предложение Европы предусматривает прекращение огня до любых дальнейших шагов. В нем также говорится, что территории могут обмениваться только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других.

"Нельзя начать процесс, уступая территории в разгар боевых действий", - заявил один из европейских переговорщиков.

Важно отметить, что европейский план, который уже представили американцам, также предусматривает, что любые территориальные уступки со стороны Украины должны быть обеспечены незыблемыми гарантиями безопасности, включая возможное членство в НАТО.

Европейский план был разработан и представлен американской стороне главными помощниками европейских лидеров сегодня в Великобритании. Вице-президент США Джэй Ди Вэнс присутствовал на этой встрече лично, а большинство других официальных лиц США - по видеосвязи.

По словам нескольких официальных лиц, проинформированных о предложениях из Москвы, Путин заявил, что согласится на прекращение огня, если Украина отдаст ему части Донецкой области, которые она контролирует. Также будет заморожена линия фронта в других местах, в том числе в Запорожской и Херсонской областях, которые Россия также считает своими.

Некоторые европейские чиновники заявили сегодня, что если Украина отдаст всю Донецкую область, России придется уйти с оккупированных частей Запорожья и Херсонской области.

"Этот неожиданный план шокировал президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров. После субботнего разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он назвал его "планом свести все к обсуждению невозможного" и заявил, что Украина никому не подарит свою землю", - написал WSJ.

Издание отметило, что по мнению большинства военных аналитиков, РФ вряд ли сможет захватить хорошо укрепленные агломерации Славянска и Краматорска на севере Донецкой области. А передача этой стратегической территории, где проживают сотни тысяч украинских граждан, в обмен на прекращение огня означала бы, по словам европейских чиновников, участвующих в переговорах, что Путин получит неожиданную выгоду в обмен на отсутствие каких-либо обязательств.

WSJ отмечает, что как только истинный план Путина стал очевиден, он был немедленно отвергнут как Зеленским, так и европейцами:

"Это просто предоставление Путину всего, что он хочет, в обмен на ничего", - прокомментировал один из источников.

Переговоры Путина и Трампа

Вчера вечером стало известно, что Путин и Трамп проведут встречу в конце будущей недели. А сегодня утром было определено место встречи. Им стала Аляска.

После встречи советников по нацбезпасности сегодня в Лондоне, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что будущее Украины не может решаться без украинцев. Он добавил, что европейцы также обязательно будут участвовать в решении этой проблемы.

