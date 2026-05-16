'Сейчас не время': в Эстонии предостерегли Европу от переговоров с Россией

Маргус Цахкна подчеркнул, что сейчас время оказывать давление на Россию.

Европа не должна попадаться на уловку Кремля и вступать в прямые переговоры с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет Bloomberg.

По словам главы МИД Эстонии, сейчас Украина одержала верх в борьбе с Россией. Он считает, что Россия активизировала попытки наладить контакты с Европой на фоне ухудшения экономической ситуации и неспособности своих вооруженных сил добиться прогресса.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас время оказывать давление на Россию", - сказал Цахкна.

Видео дня

Министр отметил, что в Европе воспринимают возможные переговоры с Россией как возможность повлиять на ход мирных переговоров, но он назвал такое мышление "очень опасным".

"Мы не очень позитивно относимся к этой идее, что все спешат в Москву и предлагают начать переговоры, потому что Россия ослабла. Сейчас не время", - подчеркнул Цахкна.

Министр добавил, что западные санкции дают результат. Он отметил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось добиться желаемого результата, а российские войска до сих пор несут огромные потери.

Глава МИД Эстонии указал на растущее недовольство внутри России из-за ограничений интернета и экономического кризиса. Также он напомнил, что ранее Путин лишился важного союзника в Евросоюзе в лице экс-премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что позволило ЕС принять очередной пакет санкций против России и одобрить кредит для Украины в размере 90 млрд евро.

"Тон изменился. Все понимают, что сейчас самое подходящее время для давления на Россию. В целом мы видим, что Россия сейчас находится в шатком положении", - заявил Цахкна.

Стубб призвал Европу начать переговоры с Россией

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа должна начать самостоятельные переговоры с Россией, так как нынешняя американская политика в отношении РФ и Украины не отвечает европейским интересам.

Стубб отметил, что пока неизвестно, кто из лидеров стран ЕС должен вести переговоры с Россией. Он подчеркнул, что в любом случае все должно быть согласовано между европейскими странами.

Вас также могут заинтересовать новости: