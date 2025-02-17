По словам сенаторов, справедливого мира нельзя добиться без участия Украины.

Украина должна быть в центре всех мирных переговоров, которые посвящены прекращению войны, которую начала Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве на пресс-конференции сообщили сенаторы из двухпартийной американской делегации.

Они ответили на вопрос, какими должны быть гарантии безопасности после мирных соглашений, и кто их должен обеспечить.

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В частности, сенатор из Республиканской партии Том Тиллис считает, что сейчас надо понимать, что это лишь начало диалога.

"Нет никакой конкретной основы. Просто еще это не определено. Мы ожидаем, что это произойдет очень быстро. Мы надеемся. И Украина должна быть в центре переговоров, чтобы убедиться, что это что-то устойчивое", - подчеркнул Тиллис.

Он добавил, что в формате "Рамштайн" участвуют 52 страны, и из них 32 страны - это члены НАТО.

"Я думаю, что все они могут сыграть роль в поддержании мира и восстановлении Украины", - считает Тиллис.

При этом он подчеркнул, что украинцы после врати тысяч жизней, без сомнений, должны участвовать за столом переговоров. Он считает, что переговоры будут "в ближайшие недели и месяцы".

Кроме того, сенатор-демократ Джин Шахин отметила, что двухпартийная группа в Конгрессе, которая поддерживает Украину, верит, что никакого завершения войны путем переговоров не произойдет, если не будет гарантий безопасности, которые не будут восприниматься людьми в Украине.

"Я думаю, что эти гарантии безопасности могут быть заключены различными способами. Это часть того, какими будут переговоры. И я думаю, что Соединенные Штаты играют роль в этом. Я думаю, что у Европы будет роль. Но, в конце концов, это будет решено на переговорах", - сказала Шахин.

Вместе с тем, сенатор-демократ Майкл Беннет считает, что мир никогда не сохранится, если не будет продолжения взаимодействия между США и Украиной, а также между США и Европой. По его убеждению, российский диктатор Владимир Путин снова осуществит вторжение, если не будет гарантий безопасности, поддержанных Америкой и Европой.

"Я говорю от себя, но я думаю, что и также от большинства людей в Палате представителей и Сенате, и от американского народа - я не думаю, что мы верим, что можно достичь любого справедливого мира без участия и лидерства Украины, без участия Европы. И я не верю, что можно заключить какое-то соглашение за спиной Украины", - подчеркнул Беннет.

В то же время, у сенаторов спросили о потенциальной сделке обмена полезных ископаемых на помощь для Украины.

Так, сенатор-республиканец Тиллис отметил, что Украина имеет 23 из 50 типов критических минералов, которые в США считают важными. Он признал, что некоторые из этих минералов находятся на оккупированной территории.

Тиллис убежден, что эти полезные ископаемые "представляют собой прекрасные возможности для будущих доходов с целью восстановления Украины".

По его словам, это должно обсуждаться, а бизнес со всего мира должен привлекаться к инвестированию и сделать это реальностью.

"Это долгосрочная, а не среднесрочная перспектива... Это часть долгосрочного соглашения", - считает Тиллис и добавил, что сейчас заключение соответствующего возможного соглашения находится на начальных стадиях.

В то же время, трое сенаторов выразили свое общее видение относительно будущего в предоставлении военной поддержки Украине.

В частности, сенатор-демократка Джин Шахин выразила убеждение, что "продолжение военной поддержки отвечает национальным интересам США так же, как и интересам Украины".

"Потому что то, что нам известно, что Владимир Путин не собирается останавливаться в Украине. И важно для нас не только донести до него, но и до других противников США, которые наблюдают за этим конфликтом очень внимательно - будь то Си Цзиньпин и Китай, или это иранцы или северокорейцы, что мы не уйдем от наших союзников, и что мы считаем, что положительный результат в Украине также отвечает интересам Америки", - подчеркнула Шахин.

В свою очередь, сенатор из Республиканской партии Том Тиллис отметил, что на прошлой неделе на полях Мюнхенской конференции по безопасности во время различных встреч разговор велся о необходимости для всех союзников по НАТО быстро дойди до показателей расходов на оборону на уровне 2% ВВП.

По его словам, за последние 24 года результат отсутствия достижения этих показателей заключается в том, что было потеряно 2 триллиона долларов на возможности модернизации.

"Теперь мы знаем, принимая во внимание этот конфликт, что Соединенные Штаты и наши партнеры и союзники по НАТО должны увеличить способности и увеличить инвестиции. Это очень важная часть для продолжения поддержки инвестирования в Украине, что, по моему мнению, является абсолютно важным. И мы продемонстрировали это во время нашего голосования в декабре, чтобы поддержать еще 64 миллиардов долларов. Мы должны продолжать бороться за это и обеспечить, что этот источник поддержки будет продолжаться", - сказал Тиллис.

Со своей стороны, сенатор-демократ Майкл Беннет выразил уверенность, что двухпартийная поддержка военной помощи для Украины продолжится в Палате представителей и в Сенате.

Как известно, в Саудовской Аравии должна состояться встреча представителей США и РФ. На этой встрече могут подготовить почву для встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. В СМИ звучат опасения, что за спиной Украины и Европы может быть заключено неприемлемое соглашение.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее в The New York Times выяснили, к чему могут привести переговоры по Украине по инициативе президента США Дональда Трампа. Скорее всего, глава Белого дома заставит Украину и Россию пойти на определенные уступки.

Кроме этого, в NBC сообщали, США проведут двусторонние переговоры с РФ и Украиной, а уже потом - совместные. Предполагается, что двусторонние переговоры состоятся поочередно. Вероятно, сначала члены администрации Трампа будут говорить с Россией.

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