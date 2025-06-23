В Праге он пройдет медицинское обследование и реабилитацию после более четырех лет российской тюрьмы.

Освобожденный из тюрьмы в Крыму журналист "Радио Свобода" Владислав Есипенко прилетел в Прагу и встретился с семьей. Об этом сообщило Радио Свобода и обнародовало кадры встречи журналиста Крым.Реалии (проект украинской службы Радио Свобода) Есипенко с женой Екатериной и дочерью Стефанией.

Планируется, что в Праге Есипенко пройдет медицинское обследование и реабилитацию после более четырех лет российского заключения.

"Я счастлив, что я - свободный человек и свободный журналист... Я очень благодарен всем, кто помогал и поддерживал меня, когда я был в тюрьме. Прежде всего, это моя семья, "Радио Свобода" и очень много людей со всего мира... В российских тюрьмах сидит еще очень много украинских патриотов, которых надо также возвращать домой. И не тогда, когда заканчивается у них срок, а значительно раньше", - сказал Есипенко по прибытию в Прагу.

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X, что встретился с Есипенко в Варшавском аэропорту.

"Я ехал в Брюссель, а он - в Прагу. Поздравил Владислава с освобождением из российского плена. Министерство иностранных дел Украины было среди тех, кто неустанно требовал освобождения Владислава, настаивая на этом на всех возможных международных форумах. Теперь, когда он на свободе, я был рад поздравить его лично. Я также поздравляю "Радио Свобода" с его освобождением. История Владислава демонстрирует, насколько важна борьба за справедливость", - написал министр в сети Х.

Издание напомнило, что 10 марта 2021 года Есипенко был задержан сотрудниками ФСБ России по обвинению в сборе информации "в интересах украинских спецслужб" и хранении "самодельного взрывного устройства" в автомобиле.

В 2022 году подконтрольный РФ суд в Крыму приговорил Есипенко к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 110 тысяч рублей. Российская прокуратура требовала для него 11 лет. Сам Есипенко на суде заявлял, что российские силовики его пытали, в том числе электрическим током, добиваясь признаний.

Есипенко после более четырех лет российского заключения 20 июня был освобожден и покинул оккупированный и аннексированный Россией Крым.

За время заключения Есипенко стал лауреатом нескольких престижных наград: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award от PEN America (2022), Национальной премии имени Игоря Лубченко, а также получил государственную стипендию имени Левка Лукьяненко, назначаемую украинским политзаключенным.

Украинские журналисты в российском заключении

Как сообщал УНИАН, исполнительный директор общественной организации "Медийная инициатива за права человека" Татьяна Катриченко объяснила, почему России выгодно удерживать украинских журналистов, среди которых, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк. Их удерживают в нечеловеческих условиях и не дают права на связь с внешним миром. Катриченко отметила, что Российская Федерация задерживала гражданских, в первую очередь, активных граждан - активистов, бывших участников Антитеррористической операции и журналистов.

Страна-агрессор используя этих похищенных граждан хочет "шантажировать Украину, пытаться выторговать что-то большее".

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