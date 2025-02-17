Вероятнее всего, Трамп заставит Украину и Россию пойти на определенные уступки.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что хочет "заключить сделку" для прекращения войны в Украине. Его разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и ожидаемая на этой неделе встреча американских и российских официальных лиц в Саудовской Аравии породили надежды на то, что завершение боевых действий уже близко.

В The New York Times выяснили, к чему могут привести переговоры по Украине и кто будет в них участвовать.

Отмечается, что сейчас у Украины мало возможностей обратить вспять недавние успехи оккупантов на поле боя. Поэтому, вероятнее всего, сделка будет предусматривать территориальные уступки в пользу России. Также в издании считают, что Путин будет настаивать на жесткой сделке.

Видео дня

В издании подчеркнули, что у РФ есть и свои стимулы для заключения сделки. В частности, проблемы в экономике, включая риск огромной инфляции на фоне огромных расходов на войну. Также подписание мирного соглашения может открыть Москве путь к ослаблению западных санкций.

В любом случае переговоры будут чрезвычайно сложными, уверены в издании. Путин может вести переговоры недобросовестно, а Европа и Украина опасаются, что Трамп захочет заключить сделку с Кремлем через их головы.

В издании напомнили, что предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом стремилась к дипломатической изоляции России и заявляла, что любые переговоры о судьбе Украины должны вестись только с участием украинцев. Трамп же отошел от этого подхода, когда обсуждал войну в Украине с Путиным во время их телефонного разговора, а затем пообещал "проинформировать" об этом диалоге президента Украины Владимира Зеленского.

Журналисты добавили, что при Трампе именно Украина может оказаться в изоляции. Более того, Зеленский говорил о том, что его не приглашали на переговоры, которые состоятся на этой неделе между высокопоставленными помощниками президента США и их российскими коллегами в Саудовской Аравии.

Кроме того, американская администрация пытается "выкинуть за борт" европейские страны. Трамп хочет, чтобы в переговорах участвовали только США, Украина и Россия, подчеркнули в издании.

Территориальные уступки могут стать самой сложной темой на будущих переговорах, уверены журналисты. Украина заявляла, что никогда не признает никаких изменений своих границ, а Россия настойчиво претендует на часть территорий страны.

В издании считают, что одним из вероятных сценариев развития событий может стать заморозка войны. В таком случае Россия сохраняет контроль над уже захваченными землями, но прекращает борьбу за новые. Украина и Запад официально не признают российскую аннексию, хотя Россия сохраняет свои более широкие территориальные претензии.

По словам журналистов, в таком соглашении может быть предусмотрено, что территориальные споры будут разрешены мирным путем в какой-то момент в будущем.

Главным рычагом давления Украины на Россию могут стать захваченные земли в Курской области, добавили в издании. В Кремле говорили о том, что Киев не сможет использовать эти территории как разменную монету, но все может измениться.

Гарантии безопасности для Украины также являются важным моментом будущих переговоров, отметили в издании. Киев хочет добиться членства в НАТО, но Москва выступает против. Поэтому в качестве компромисса Украине могут предоставить возможность вступить в Европейский Союз, но не в Альянс.

В издании напомнили, что Зеленский предлагал в случае, если Украину не возьмут в НАТО, отправить в страну 200 тысяч иностранных миротворцев, которые помогут обеспечить прекращение огня. Аналитики уверены, что Запад не в состоянии отправить такое количество военных.

Помимо этого гарантии безопасности хочет получить и Россия. В издании отметили, что Москва хочет ограничить численность Вооруженных сил Украины и запретить присутствие иностранных войск в стране.

Также в издании обратили внимание на то, что Путин заявлял о том, что он начал войну не только из-за Украины, но и для того, чтобы заставить Запад "принять новую архитектуру безопасности в Европе". Это может говорить о том, что Москва может выдвинуть требования, которые выйдут далеко за рамки судьбы самой Украины.

Европа будет обеспокоена возможным требованием РФ сократить численность войск НАТО в регионе, так как это увеличит риск российского вторжения в Польшу и Прибалтику. Тем не менее Трамп может согласиться на это, подчеркнули в издании.

Более того, в 2022 году россияне требовали у Украины сделать русский язык официальным и запретить называть улицы и города в честь украинских борцов за независимость. В издании считают, что эти вопросы, вероятно, будут подняты снова.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее главный редактор Euractiv Мэтью Карничниг рассказал, почему Европы не будет в переговорах о завершении войны в Украине. Отмечается, что Европа хочет быть участником переговорного процесса, но есть одно "но".

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио разъяснил, начались ли уже переговоры о прекращении войны. По его словам, серьезность намерений главы РФ Владимира Путина прекратить войну определят следующие несколько недель.

Вас также могут заинтересовать новости: