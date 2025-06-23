Он отметил, что может понять людей, когда они не хотят быть ранеными и убитыми.

Среди украинских защитников уже закончились те люди, которые пошли в армию добровольно, и поэтому сейчас в Украине нереальна непринудительная мобилизация. Такое мнение высказал писатель и военнослужащий Павел Вышебаба.

Он уверен, что у нас просто нет другого выхода.

"Двое гражданских мне сказали абсолютно в разных местах города одну и ту же фразу: "Вот мобилизация - да, она нужна, но вот бусификация - это очень ужасно, и власть виновата, что она не сделала нужные условия, чтобы люди сами хотели идти", - сказал Вышебаба в интервью проекту "Люди перемен с Лесей Вакулюк" на Еспресо.

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По его убеждению, эти люди перекладывают свою ответственность за нежелание идти в армию на то, что недостаточные условия созданы:

"Вообще, реальна ли сейчас непринудительная мобилизация? Это вопрос краеугольный такой, который стоит ребром. Я думаю, нет. Закончились те люди, которые пошли добровольно. И теперь, как и в любой долгой войне, нужна принудительная мобилизация".

По его словам, так было во Второй мировой войне, так было и во время Афганской войны - это была принудительная мобилизация.

"Я думаю, что у нас просто нет другого выхода. Нам бы хотелось, чтобы все было так прекрасно, радужно, фантастические ролики были сняты и показаны по телевизору, чтобы все захотели сразу идти на риск своей жизни и здоровья", - сказал защитник.

Он отметил, что может понять людей, когда они не хотят быть ранеными и убитыми.

"Это очевидно. И это нормально, не хотеть, бояться этого, и мы этого боимся. Но работать с этим страхом, мне кажется, что это задача каждого украинца сейчас, который хочет, чтобы эта Украина как-то сохранилась. И перекладывать это на то, что "поработайте с моим страхом через телевизор" - мне кажется, это такое перекладывание ответственности", - добавил Вышебаба.

Мобилизация в Украине

Ранее Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия готовится к затяжной войне на истощение и она будет пытаться истощить Украину массой своего человеческого ресурса. Поэтому мобилизация в Украине сохраняет приоритетность.

Он настаивал на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК.

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