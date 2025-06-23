Пекин обеспокоен тем, что ситуация "может выйти из-под контроля".

Атака США на ядерные объекты Ирана подорвала доверие Пекина к Вашингтону, Китай обеспокоен тем, что ситуация "может выйти из-под контроля". Об этом сообщило Reuters со ссылкой на государственное СМИ по результатам заседания Совета Безопасности ООН в воскресенье.

Во время заседания Совбеза Россия, Китай и Пакистан предложили принять резолюцию с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня на Ближнем Востоке. Посол Китая в ООН Фу Цун призвал стороны, в частности Израиль, "немедленно прекратить огонь, чтобы предотвратить эскалацию ситуации".

Фу заявил, что Иран пострадал, "но авторитет Соединенных Штатов также был поврежден - как страны, так и участника любых международных переговоров".

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СМИ Китая назвали шаг США "чрезвычайно опасным и провокационным". В частности, в газете Global Times говорилось, что внешнее военное вмешательство никогда не принесёт мира, а лишь "углубит региональную ненависть и травму".

Реакция других стран на американские удары по Ирану

Как сообщал ранее УНИАН, мировые политики отреагировали на удары США по Ирану по-разному: от одобрения, например Израиля, который приветствовал решение президента США Дональда Трампа, - до резкого осуждения, например, со стороны ООН, Венесуэлы или Кубы. Большинство политиков выразили надежду на дипломатическое урегулирование кризиса.

Тем временем Украина поддержала вступление Соединенных Штатов Америки в войну между Израилем и Ираном, возложив ответственность за эскалацию на Тегеран. Министерство иностранных дел страны опубликовало заявление, в котором выступило за прекращение иранской ядерной программы, чтобы она никогда не угрожала странам Ближнего Востока и другим государствам. В МИД напомнили, что многолетние мирные усилия не имели результатов, а Вашингтон еще весной предупредил Тегеран о возможных последствиях.

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