Многие аналитики не ожидают, что Тегеран выполнит угрозы заблокировать пролив, отчасти потому, что это, скорее всего, навредит иранским союзникам и клиентам больше, чем США.

Цены на нефть поднимутся выше $100 за баррель, если Иран заблокирует самый важный в мире маршрут транспортировки сырой нефти в ответ на удары по его ядерных объектах.

С таким прогнозом выступили отраслевые аналитики, пишет The Times. Издание отметило, что вчера иранский парламент проголосовал за ​​закрытие Ормузского пролива, через который танкеры перевозят около пятой части мировых поставок нефти. Теперь внимание приковано к тому, решит ли Высший совет нацбезопасности Ирана пойти на ранее никогда не реализованный шаг, который аналитики описывают как "худший сценарий".

Каллум Пикеринг, главный экономист Peel Hunt, сказал, что попытка Ирана атаковать или заминировать пролив вызовет "значительный глобальный шок предложения и цен, снизив мировой ВВП и подстегнув инфляцию".

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Историк Ниалл Фергюсон предупредил, что рынки "самоуспокоены" в отношении риска того, что Иран заблокирует пролив, поскольку Тегеран может нанести удар в своей "предсмертной агонии". Это поднимет нефть "намного выше" $100 за баррель и вызовет огромный экономический шок в масштабах, невиданных с 1970-х годов, сказал он.

Дэвид Файф, главный экономист Argus Media, прогнозирует, что закрытие пролива может поднять цены до $100–$150 за баррель.

Издание отметило, что многие аналитики не ожидают, что Тегеран выполнит угрозы заблокировать пролив, отчасти потому, что это, скорее всего, навредит иранским союзникам и клиентам больше, чем США.

В частности, Пикеринг указал, что "Китай сильно зависит от Ормузского пролива в своей торговле":

Если Иран попытается заблокировать, он рискует начать полномасштабную войну с самой могущественной страной в мире [США] и сильно навредить второй по силе стране [Китаю]. Заголовки, предсказывающие цены на нефть выше $100 за баррель, следует рассматривать как прогнозы наихудших сценариев на данном этапе".

Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank, сказал, что "даже простая угроза вмешательства в пролив может задержать поставки и спровоцировать более резкий, чем ожидалось, краткосрочный скачок цен".

Он сказал, что США и Китай могут высвободить стратегические запасы нефти, чтобы снизить цены, а Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты могут перенаправить часть своего экспорта по трубопроводам на объекты за пределами пролива.

Джеймс Бамбино, старший нефтяной аналитик S&P Global Commodity Insights, сказал, что в мире достаточно поставок нефти для удовлетворения спроса, даже если пострадает иранский экспорт — "до тех пор, пока Ормузский пролив остается открытым — а мы ожидаем, что так и будет".

Ситуация в Иране

22 июня стало известно, что Иран намерен закрыть Ормузский пролив после атаки США. Если решение о его закрытии будет окончательно утверждено, это может помешать мировой торговле.

В тот же день власти США отреагировали на намерение Ирана. Там заявили, что США готовы хоть завтра вернуться к переговорам с иранцами, но, если они попытаются ответить на американские удары, это будет "худшей ошибкой, которую они когда-либо делали", предупредил государственный секретарь США Марко Рубио.

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