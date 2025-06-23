Что ни в коем случае нельзя делать во время грозы: единицы это знают

Есть ряд действий, которые совершать во время грозы категорически запрещено.

Всем известно, что погода имеет свойство меняться, часто непредсказуемо и вопреки прогнозам синоптиков. Поэтому существуют некоторые погодные явления, которые опасны для людей: бури, ураганы или даже торнадо. О том, что ни в коем случае нельзя делать во время грозы, расскажем в материале.

Как возникает гроза - простое объяснение

Такое явление как гроза возникает в результате особых процессов в атмосфере, когда в облаках или между ними и землей образуются мощные электрические заряды. Когда же они разделяются, мы видим молнию и слышим гром. Появление грозы более свойственно теплым сезонам года, когда образовываются кучево-дождевые облака, которые, по сути, и являются ее источником. Она часто сопровождается ливнями и сильными порывистыми ветрами.

Что нельзя делать во время грозы - важно знать

Как мы уже выяснили, гроза может быть опасной для человека, ведь прямое попадание молнии с большой долей вероятности приводит к смерти. Поэтому ее стоит и нужно опасаться при любых обстоятельствах, где бы она вас не застала: дома или на улице. Нужно обязательно знать, что нельзя делать во время грозы дома. Есть несколько очень важных правил:

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Окна обязательно нужно закрыть , ведь молния может ударить рядом, из-за чего есть рыск возгорания штор и других предметов. Также стоит опасаться так называемой шаровой молнии, которая способна залететь в дом через окно и наделать беды.

, ведь молния может ударить рядом, из-за чего есть рыск возгорания штор и других предметов. Также стоит опасаться так называемой шаровой молнии, которая способна залететь в дом через окно и наделать беды. Приборы и устройства лучше не держать подключенными к электросети , ведь они могут сгореть при поражении молнией вышек или трансформаторов. Ими нельзя пользоваться в непогоду и важно их отключать при приближении ненастья, чтобы не получить удар во время касания шнура.

, ведь они могут сгореть при поражении молнией вышек или трансформаторов. Ими нельзя пользоваться в непогоду и важно их отключать при приближении ненастья, чтобы не получить удар во время касания шнура. Еще одно, что нельзя делать дома во время грозы - запрещено касаться металлических предметов , которые очень сильно притягиваю в себе молнии.

, которые очень сильно притягиваю в себе молнии. В такую непогоду лучше воздержаться от приема душа или мытья посуды , ведь вода является отличным проводником для тока, в случае если молния ударит в дом.

, ведь вода является отличным проводником для тока, в случае если молния ударит в дом. Также желательно не разговаривать по мобильному телефону и не держать его на зарядке в это время.

Ответ на вопрос о том, что нельзя делать во время грозы в квартире, практически не отличается от вышеуказанных правил, за исключением того, что жители верхних этажей находятся в зоне повышенного риска.

Может случиться такое, что непогода застала вас не дома. Главные советы, что нельзя делать во время грозы на улице, следующие:

Не стойте под высокими или "одинокими" деревьями, линиями электропередач, беседками , которые работают как громоотводы.

, которые работают как громоотводы. Рекомендуется не находиться возле воды , а тем более не купаться и не плавать на лодке.

, а тем более не купаться и не плавать на лодке. Ни в коем случае не прикасайтесь до предметов из металла , отлично притягивающих молнию, также не берите в руки зонты.

, отлично притягивающих молнию, также не берите в руки зонты. Не пользуйтесь мобильными телефонами, а лучше вообще их выключайте во время грозы.

Важно то, что в такую непогоду необходимо найти безопасное место - зайти в дом или переход, а не оставаться на улице. Если же такой возможности нет, то надо держаться возле невысоких деревьев, найти какую-то низину или же присесть и обхватить руками свои колени.

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