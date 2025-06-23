На карте показаны 20 стран с самой высокой долей международных мигрантов.

Количество международных мигрантов во всем мире в прошлом году достигло 304 млн человек - этот показатель удвоился с 1990 года. Сейчас специалисты Visual Capitalist создали инфографику, на которой можно видеть страны с самой высокой долей международных мигрантов.

Данные были получены на основе выводов Организации Объединенных Наций.

Отметим, что международным мигрантом называют человека, который переехал из одной страны в другую (добровольно или недобровольно). Термин охватывает как экономических мигрантов, так и лиц, ищущих убежища в других странах.

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Как сообщается, по состоянию на 2024 год Катар имел самую высокую в мире долю жителей, рожденных за рубежом. Международные мигранты составляли более трех четвертей (76,7%) его населения.

В общем, именно страны Персидского залива - Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт - возглавили список. Причина такой ситуации заключается в том, что экономика этих стран очень сильно зависит от иностранной рабочей силы.

Несколько небольших европейских стран, таких как Монако, Лихтенштейн и Андорра, также имеют очень высокую долю мигрантов. Это в значительной степени связано с небольшим населением этих стран и тем, что они играют роль финансовых и туристических центров.

Отметим также, что наибольшее количество международных мигрантов (по общей численности населения) зафиксировали в США - 52,4 млн человек. Это 15,2% населения страны.

Украина в списке находится на 50 месте - международные мигранты составляют 13,4% ее населения.

Миграция населения - ситуация в Украине

Ранее Нацбанк сообщил, что в течение прошлого года отток мигрантов из Украины продолжался и в целом за год составил около 500 тыс. человек. Ожидается, что в этом году из страны уедут еще 200 тыс. человек, но потом они вернутся.

Также по мнению специалистов, с 2026 года начнется возвращение людей в Украину (ожидается около 0,2 млн человек).

Чтобы покрыть дефицит трудоспособного населения, в Украину предлагают ввозить азиатских мигрантов. Впрочем, по мнению специалистов, это вряд ли улучшит общую демографическую ситуацию.

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