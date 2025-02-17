Предполагается, что двусторонние переговоры состоятся поочередно. Вероятно, сначала члены администрации Трампа будут говорить с Россией.

США намерены сначала провести двусторонние переговоры: с Россией и Украиной по очереди, а уже после этого организовать совместные, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

Двое американских чиновников подтвердили, что Украину не пригласили на переговоры в Саудовской Аравии. В то же время они объяснили, что администация Дональда Трампа хочет сначала провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной. Совместный раунд переговоров по войне между Украиной, Россижю и США состоится по итогам этих двусторонних переговоров.

"Все это говорит о том, что мы работаем с обеими (Россией и Украиной - УНИАН) с одинаковым весом. Мы хотим прекратить убийства и двигаться к длительному миру", - отметил один из американских чиновников на условиях анонимности.

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Некоторые члены администрации Трампа в последние дни неохотно говорили о каких-то конкретных уступках со стороны России перед потенциальными переговорами.

Отвечая на вопрос в четверг, от чего Россия должна отказаться, чтобы достичь соглашения с Украиной, Трамп отказался назвать детали.

"Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что будет. Возможно, Россия многим уступит, возможно, нет, и все зависит от того, что произойдет", - сказал он на пресс-конференции вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Министр обороны Пит Гегсет, который сигнализировал, что США будут против присоединения Украины к НАТО в рамках договоренного мира, отметил, что Соединенные Штаты, вероятно, поддержат переговоры, во время которых Украина уступит территорию, которую Кремль уже захватил.

"Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года является нереальной целью", - сказал Гегсет.

Начало мирных переговоров - что известно

Ранее президент Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, Украины и России в Саудовской Аравии и уточнил, что лидеров стран на ней не будет.

Детали относительно состава делегаций и конкретной даты встречи не разглашались.

При этом в Саудовской Аравии заявляли, что готовы принять президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина.

Как пишет Axios, встреча высокопоставленных официальных лиц США и РФ для обсуждения соглашения об окончании войны в Украине состоится уже во вторник в Саудовской Аравии.

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