Синоптики прогнозируют грозы в Крыму и еще шести областях.

В Украине на 23 июня объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода осложнится не по всей стране, а лишь в ряде областей.

"23 июня в восточных, юго-восточных областях грозы", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Херсонская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

АР Крым.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня

В понедельник, 23 июня, в Украине ожидается переменная облачность.

Днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем ожидается в пределах +19°...+24°, на западе и юге страны воздух прогреется до +23°...+28°.

На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области +19°...+24°, в Киеве столбики термометров покажут +20°...+22°.

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