В Украине на 23 июня объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, погода осложнится не по всей стране, а лишь в ряде областей.
"23 июня в восточных, юго-восточных областях грозы", - говорится в прогнозе.
Из-за непогоды I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:
- Херсонская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая;
- АР Крым.
Прогноз погоды в Украине на 23 июня
В понедельник, 23 июня, в Украине ожидается переменная облачность.
Днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем ожидается в пределах +19°...+24°, на западе и юге страны воздух прогреется до +23°...+28°.
На Киевщине сегодня ожидается переменная облачность. Днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области +19°...+24°, в Киеве столбики термометров покажут +20°...+22°.