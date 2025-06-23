Рекламные баннеры распознаёт ИИ Gemini от Google.

Бельгийский разработчик Стайн Спанхове создал экспериментальное AR-приложение, которое позволяет блокировать рекламу в реальном мире, прямо как AdBlock в браузере.

Оно работает на очках дополненной реальности пятого поколения от Snap и использует ИИ Gemini от Google для распознавания брендов и рекламных поверхностей.

Приложение определяет логотипы, билборды, упаковку и заменяет их красными прямоугольниками с подписями, как бы закрывая рекламу от взгляда пользователя.

В демонстрационном видео система успешно скрывает рекламные щиты, постеры, бренды на продуктах и даже заголовки в газетах. Все это в реальном времени, через камеру очков.

Программа использует библиотеки и API, опубликованные Snap на GitHub, и пока работает только на их фирменных очках. В будущем, по словам Спанхове, можно будет заменить красные блоки на пользовательские изображения или заметки:

"Это ранняя версия, но уже сейчас можно представить будущее, где мы сами выбираем, какой контент видеть в реальности".

Пока такие технологии доступны лишь энтузиастам, подписавшимся на Snap Spectacles за 99 долларов в месяц.

Ранее мы рассказывали, что Google показал, как работают их умные очки с камерой, навигатором и переводчиком. Презентация проходила в прямом эфире.

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