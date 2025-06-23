Рынок ожидает дальнейшего подорожания "черного золота" на фоне поддержки парламентом Ирана перекрытия ключевого для поставок нефти пролива.

Цены на нефть в понедельник подскочили до самого высокого уровня с января 2025 года, поскольку удар США по ядерным объектам Иран вызвал беспокойство по поводу поставок нефти, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,52 доллара, до 78,53 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1,51 доллара, до 75,35 доллара за баррель.

Оба контракта подскочили более чем на 3% в начале сессии, до 81,40 и 78,40 доллара за баррель соответственно, достигнув пятимесячных максимумов, после чего несколько снизились.

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Рост цен произошел после того, как США нанесли удар по ядерным объектам Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении ключевых ядерных объектов Тегерана, присоединившись к нападению Израиля на Иран. Последний пообещал защищать себя.

Участники рынка, на фоне таких заявлений и действий, ожидают дальнейшего повышения цен на нефть. Растут опасения, что иранский ответ может включать закрытие Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти. К тому же, парламент Ирана, по сообщению СМИ, поддержал закрытие пролива.

Аналитики отмечают, что мощность альтернативных маршрутов не позволяют вывезти нефть, которая поставляется через Ормузский пролив.

"Нынешняя геополитическая эскалация является фундаментальным катализатором для роста цен на нефть марки Brent. И 120 долларов за баррель выглядят все более правдоподобно", - сказала Сугандха Сачдева, основательница исследовательской компании SS WealthStreet.

В то же время, эксперты отмечают, что Ормузский пролив - критически важная артерия для экспорта иранской нефти и ее перекрытие ударит по самому Ирану.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть марки Brent в пятницу, 20 июня, упали почти на 2 доллара после того, как Белый дом отложил решение об участии США в ирано-израильском конфликте.

Эксперты прогнозируют, что стоимость "черного золота" может превысить 100 долларов за баррель, в случае блокирования Ормузского пролива, через который поставляется более 20% нефти. В то же время, аналитики отмечают, что перекрытие пролива ударит по Ирану и его союзникам.

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