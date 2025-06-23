Отношения между родителями и детьми у кошек не такие, как у человека.

Вы когда-нибудь задумывались о том, помнят ли котята свою маму или братьев и сестер, смогут ли они узнать друг друга после долгой разлуки? Ответ на этот вопрос куда сложнее, чем простое "да" или "нет". УНИАН попытался разобраться, помнят ли кошки своих родителей.

Помнят ли коты свою маму

Как пишет ресурс Catster, на самом деле отношения между родителями и детьми у кошек не такие, как у человека, ведь эти животные – одиночки. Поэтому коты не помнят своих матерей так, как люди.

Все дело в том, что кошки идентифицируют друг друга по запаху. В целом, мать и котята могут узнавать друг друга, если их не разлучать. Но это не значит, что кошка будет относиться к потомку ласково все это время. Обычно, как только малышу исполнится 10-12 недель, мать будет относиться к нему как к любому другому животному.

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Здесь, кстати, кроется и ответ на вопрос о том, помнят ли кошки своих котят. Если их разлучить, они вряд ли узнают друг друга в будущем. Причина заключается в том, что изменится запах животного, а значит – его "личность" в глазах кошки.

Сразу после рождения котята проводят много времени с мамой в так называемом "гнезде" – часто кошки приводят потомство в коробках – и питаются молоком матери. Однако по мере взросления потребность котят в молоке отпадает и гормональные сдвиги меняют их запах. В конце концов он изменится настолько, что кошки не смогут идентифицировать друг друга как представителей одного помета.

При этом стоит отметить, что котята, которые проводят время в гнезде матери, обычно остаются под ее присмотром, поскольку они "пахнут" как ее потомство, даже если биологически не принадлежат этой кошке.

Помнят ли кошки свое детство

Как и у людей, у кошек есть кратковременная и долговременная память. Подтвердить это могут и ваши поездки на отдых, когда любимец остается дома один. После разлуки он узнает вас, хотя, возможно, и встретит красноречивым молчанием.

Исследования показывают, что кошки действительно могут помнить себя котятами. Ученые выяснили, что котята запоминают свою маму-кошку по ее голосу – была замечена поведенческая реакция, когда включали звуки мяуканья их матери. У тех, кто услышал эти звуки от кошки, не являющейся их матерью, такой реакции не было.

Точно подтвердить, сколько коты могут помнить, было бы довольно сложно. Но считается, что кошки хранят воспоминания в течение всей своей жизни – в некоторых случаях до 15-20 лет.

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