Он спал, когда по дому произошел прилет.

Киевлянину удалось самостоятельно выбраться из разрушенной во время российской атаки пятиэтажки в Шевченковском районе Киева. Как сообщили в эфире Киев24, зовут мужчину Валерий, его квартира на 5 этаже многоэтажки.

Он сказал, что сегодня "его второй День рождения".

Как рассказал мужчина, он спал, когда по дому произошел прилет и упало перекрытие.

"Проснулся, посмотрел - надо мной плита боком просто стоит. Я сначала даже не понимал, где я и что случилось. Потом понял, что прилет и надо как-то выбираться. Кричал, звал на помощь, потому что было высоко спускаться. Потом нашел громоотвод (домовой), спустился на 4 этаж. Там еще женщина какая-то была. Я ей предложил спуститься, но она не захотела. Далее спустился", - рассказал Валерий.

Удар РФ по Киеву 23 июня

Как сообщал УНИАН, в Киеве в результате ночной массированной комбинированной атаки россиян есть повреждения жилых домов и нежилых помещений в 6 из 10 районов города.

Наибольшие разрушения в Шевченковском районе - там разрушена жилая пятиэтажка, на месте продолжается разбор завала, под руинами ищут людей. Взрывной волной повреждены также квартиры 25-этажного жилого дома напротив.

По состоянию на 09:00 известно, что в результате ночной воздушной атаки россиян на Киев погибли по меньшей мере 6 человек, более 20 пострадавших.

В результате атаки на столицу прошлой ночью есть также повреждения зданий КПИ и КНЭУ.

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