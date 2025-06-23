Президент добавил, что этот удар повредил объекты в 4 областях. В общем россияне запустили по Украине 352 дрона, а также 16 ракет.

Российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других городов и общин.

Об этом в своем обращении сказал украинский президент Владимир Зеленский. "Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это обычные жилые дома. По состоянию на сейчас известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "шахед" попал в больницу", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что этот удар повредил объекты в 4 областях. В целом россияне запустили по Украине 352 дрона, среди них 159 "шахедов", а также 16 ракет.

Видео дня

Зеленский отметил, что по предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита украинскими защитниками неба, но не все.

"И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим президент анонсировал, что сегодня во время визита в Великобританию будет говорить с партнерами именно о защите, которая должна стать основой значительно более сильной совместной защиты.

"Также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", - констатировал глава государства

Ночной удар РФ по Украине

В ночь на 23 июня россияне нанесли массированный удар по Украине. Ночью воздушная тревога объявлялась в ряде областей.

Утром стало известно, что в результате удара в Киеве погибли 6 человек, также есть десятки пострадавших. В Киевской оласти погиб один человек, еще 8 получили ранения.

Также утром Воздушные силы детализировали, что в ночь на 23 июня россияне запустили по Украине 368 средств воздушного нападения, из которых силы обороны Украины обезвредили 354.

Вас также могут заинтересовать новости: