По его словам, этой ночью морские носители не применялись.

В последние четыре месяца наблюдается увеличение применения российскими оккупантами морских платформ. Об этом в эфире "Новости.LIVE" сказал Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о ситуации с ракетоносителями врага в Черном море, он отметил, что "ситуация сейчас вернулась, в принципе, к тому стабильному состоянию, когда вообще отсутствуют какие-либо корабли в море".

"Этой ночью не применялись морские носители. Однако, в целом, если брать последние четыре месяца, наблюдается небольшое увеличение применения морских платформ, по сравнению с предыдущими месяцами", - сказал Плетенчук.

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В то же время, добавил спикер, он не может сказать, что "как-то коренным образом изменилась вообще ситуация в Черноморском флоте".

"Корабли как базировались в Новороссийске, так и базируются. И да, конечно, применять носители им на той локации сложнее. Есть некоторые, конечно, сложности с этим. Но, в любом случае, в Черноморском флоте так называемом насчитывается восемь таких носителей по состоянию на сейчас. И, конечно, эту угрозу мы тоже учитываем обязательно", - отметил он.

Ситуация в Черном море

Как сообщалось, ранее капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук говорил, что Силы обороны Украины постепенно подбираются к Крымскому мосту, уничтожая российские средства противовоздушной обороны.

По его словам, Украина пытается прорвать коридор во вражеской ПВО, чтобы атаковать мост большим количеством ракет и беспилотников.

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