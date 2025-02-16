Серьезность намерений Путина прекратить войну определят следующие несколько недель, сказал Рубио.

До начала мирных переговоров с Россией придется пройти "долгий путь", а в вопросе встреч американской и российской сторон в Саудовской Аравии еще ничего не решено.

Такое заявление сделал государственный секретарь Марко Рубио, передает CBS News. Он направляется из Израиля в Саудовскую Аравию, однако уверяет, что планировал эту поездку еще до разговоров президента Дональда Трампа с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Вместе с ним страну посетят советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и посол Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф:

"Мы готовы следовать за президентом в этом вопросе и начать изучать пути, если такие возможности появятся, чтобы начать процесс на пути к миру".

По словам Рубио, во время разговора Трамп дал понять, что заинтересован в длительном окончании войны, которое будет защищать украинский суверенитет, а кремлевский правитель "выразил заинтересованность в мире". На вопрос, верит ли он в готовность Путина к переговорам и уступкам, госсекретарь ответил, что за звонком должны следовать действия. Следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно, добавил он:

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"Один телефонный звонок не решит такую сложную войну, как эта. Но я могу сказать вам, что Дональд Трамп является единственным лидером в мире, который потенциально может начать этот процесс", - сказал Рубио.

По его словам, пока еще нет никакого переговорного процесса. Если начнутся настоящие переговоры, то Украина и другие европейские страны должны будут к ним присоединиться:

"Процесс достижения мира - это не дело одной встречи. Эта война продолжается уже давно. Она тяжелая, сложная, кровавая, дорого стоит. Поэтому закончить такой конфликт будет нелегко, и на кону стоят другие стороны, которые также имеют свое мнение по этому поводу".

Переговоры с Россией

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные разговоры с Путиным и Зеленским. После этого он поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры.

Сообщалось, что переговоры могут проходить в Саудовской Аравии. Тем временем европейские лидеры и Украина выражают обеспокоенность возможным исключением Европы из этого процесса.

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