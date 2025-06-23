Продать доллар можно в среднем по курсу 41,53 грн, евро - 47,88 грн.

Наличныйкурс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 23 июня, подорожал на 17 копеек и составляет 42,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,53 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 13 копеек и составляет 48,63 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,88 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,80 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,72 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,65 грн/евро, а курс продажи - 48,45 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 23 июня, составляет 101 898 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 368 604 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, по отношению к европейской валюте гривна также ослабила позиции: официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 48,20 грн за один евро, то есть гривня потеряла 34 копейки, что стало очередным рекордом стоимости евро в Украине.

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