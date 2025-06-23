Воду, в которой варились макароны, можно использовать в составе других блюд благодаря содержанию в ней крахмала.

Большинство людей подсоленную воду, в которой варились макароны, сливают в канализацию. Однако, как пишет издание Hetakeout, она является прекрасным ингредиентом для других блюд, в частности яичницы.

По словам профессионального шеф-повара Нельсона Серрано-Бахри, добавление воды из-под пасты в яичницу сделает её мягче и нежнее благодаря содержанию крахмала.

"Вода после макарон содержит крахмал, который может немного защищать белки от чрезмерного свертывания, что приводит к более нежному результату... Она также может добавить едва заметную нотку умами, что может улучшить вкус", - пояснил Серрано-Бахри.

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Чтобы достичь хорошего результата, он советует просто взбить яйца и воду из-под макарон до однородной массы, а затем смесь вылить на разогретую сковороду.

"Хорошей отправной точкой будет 1-2 столовые ложки воды из-под пасты на два яйца. Это обеспечивает незначительное добавление крахмала и не сделает яйца водянистыми", - рассказал повар.

При этом, предостерег он, важно не переусердствовать: воды нужно использовать минимальное количество. Также, чтобы обеспечить идеальную текстуру яичницы, Серрано-Бахри посоветовал готовить на средне-слабом огне, медленно переворачивая яйца на сковороде. Нужно, чтобы они свернулись, но не стали сухими и пережаренными.

Ранее УНИАН рассказывал, как яичницу-болтунью сделать более пышной. По словам экспертов Food Banjo, секрет заключается в способе взбивания и в температуре сковороды. Они советуют, во-первых, убедиться, что яйца хорошо взбиты. Лучше всего - просто взбивать их вилкой в течение примерно 60 секунд. Во-вторых, во время приготовления нужно дать яйцам нагреться перед перемешиванием - это позволяет им образовывать большие творожные массы.

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