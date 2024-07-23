Пентагон обеспокоен растущим сотрудничеством между Китаем и Россией в Арктике, - Reuters

Китай рассчитывает на минеральные ресурсы и новые морские пути, поскольку с повышением температуры ледяные массивы отступают.

Россия и Китай все активнее сотрудничают в Арктике, что может повлиять на региональную стабильность, заявили американские военные, опубликовавшие в понедельник свою стратегию для региона, пишет Reuters.

Россия вновь открыла сотни военных объектов советской эпохи в Арктике, говорится в докладе. Китай, который называет себя "приарктическим" государством, также имеет амбиции в этом регионе и заявил о намерении построить "полярный шелковый путь".

Китай рассчитывает на минеральные ресурсы и новые морские пути, поскольку с повышением температуры ледяные массивы отступают.

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"Хотя между КНР и Россией сохраняются значительные разногласия, их растущее взаимодействие в регионе вызывает озабоченность, и (Министерство обороны) продолжает следить за этим сотрудничеством", - говорится в докладе Пентагона.

Арктические морские пути все чаще используются для связи крупных экономик через Тихий и Атлантический океаны, поскольку глобальное потепление сокращает ледяной покров и увеличивает периоды отсутствия льда в море.

Китай и Россия совместно работают над развитием арктических морских путей, поскольку Россия стремится поставлять больше нефти и газа в Китай на фоне западных санкций, а Китай ищет альтернативный морской путь, чтобы уменьшить свою зависимость от Малаккского пролива.

Ученые, занимающиеся вопросами безопасности, и региональные военные атташе говорят, что зависимость Китая от морских путей в Индийском океане рассматривается как стратегическая уязвимость Пекина, особенно в случае конфликта вокруг Тайваня.

В докладе Пентагона говорится, что Китай стремится использовать "меняющуюся динамику в Арктике, чтобы добиться большего влияния и доступа, воспользоваться арктическими ресурсами и играть более значительную роль в региональном управлении".

Ситуация в Арктике

США, Финляндия и Канада планируют объединиться для обмена опытом в области судостроения ледоколов, ожидая, что мировой спрос на эти суда будет расти, поскольку Россия и Китай все чаще предпринимают агрессивные действия в Арктике.

Как пишет Bloomberg, три страны объявили в пятницу на саммите НАТО о создании партнерства, чтобы укрепить свои знания и сделать этот опыт доступным для более широкой группы союзников.

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