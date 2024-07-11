Россия, по словам американского чиновника, располагает флотом из более чем 40 ледоколов, а у США их всего два.

США, Финляндия и Канада планируют объединиться для обмена опытом в области судостроения ледоколов, ожидая, что мировой спрос на эти суда будет расти, поскольку Россия и Китай все чаще предпринимают агрессивные действия в Арктике.

Как пишет Bloomberg, три страны объявили в пятницу на саммите НАТО о создании партнерства, чтобы укрепить свои знания и сделать этот опыт доступным для более широкой группы союзников.

Как заявил заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх, без этого соглашения что противники "получат преимущество в специализированной технологии, имеющей огромное геостратегическое значение".

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Соглашение - официально называемое Icebreaker Collaboration Effort или ICE Pact - является ответом на развитие событий в Арктике, поскольку изменение климата радикально меняет условия безопасности, сказал представитель канадского правительства.

Россия, по словам американского чиновника, располагает флотом из более чем 40 ледоколов, а также меморандумом о взаимопонимании с Китаем по укреплению сотрудничества в этом регионе. У США, по словам чиновника, сейчас всего два ледокола, и их скоро придется заменить. Развертывание флота, который планируют США, может стоить до 10 миллиардов долларов, добавил чиновник.

В совместном заявлении трех стран говорится, что они разработают план реализации в течение следующих шести месяцев.

Арктика - какова ситуация в регионе

Арктика является сферой интересов ряда стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России.

Благодаря своей длинной арктической береговой линии Россия влияет на регион, в частности, за счет расширения своего военного присутствия. Так, Москва анонсировала открытие советских арктических военных баз и установку там современного оружия, в том числе сверхзвукового.

После начала полномасштабной войны в Украине НАТО и Соединенные Штаты заявили о усиление присутствия в Арктике на фоне роста военной активности России.

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