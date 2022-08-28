Арктика является сферой интересов ряда стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО и Соединенные Штаты должны усилить присутствие в Арктике на фоне роста военной активности России.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

"НАТО должно усилить свое присутствие в Арктике", - отметил генсек Альянса.

Відео дня:

Ситуация с Арктикой:

Арктика является сферой интересов ряда стран: США, Дании, Финляндии, Исландии, Канады, Норвегии, Швеции и России.

Благодаря своей длинной арктической береговой линии Россия влияет на регион, в частности, путем расширения своего военного присутствия. Так, Москва анонсировала открытие советских арктических военных баз и установление там современного оружия, в том числе сверхзвукового.

Китай также заявляет о своих интересах в Арктике, называя себя "приарктическим государством" и ища пути расширения своего доступа по экономическим и другим причинам.

6 июля стало известно, что масштабный проект России по добыче нефти в Арктике остановлен из-за санкций западных партнеров Украины. Инвесторы оценивали его совокупную стоимость в 70 млрд евро.

27 августа стало известно о том, что в США появится посол по особым поручениям в Арктике.

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