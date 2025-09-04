Для Китая очень важно показать себя сильным военным игроком, говорит Крамаров.

Последние десять лет Китай довольно последовательно шел к тому, чтобы заявить о себе как о втором геополитическом центре мира в противовес Соединенным Штатам Америки. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Крамаров, комментируя масштабный военный парад в Пекине.

"Много лет после распада СССР на эту роль претендовала Москва, но Китай очень спокойно и методично взял эту роль на себя. Во-вторых, в современном мире не только в Украине, но и сразу в нескольких регионах происходят войны, союзные боевые столкновения – это и Ближний Восток, и индо-пакистанский конфликт и ряд других регионов, где есть определенное напряжение. Также с точки зрения Китая у них есть нерешенный территориальный вопрос Тайваня. Мы отходим от правил приоритета норм международного права к более жесткой реальности, где действует право силы, поэтому для Китая было важно это показать", – пояснил он в комментарии "Украинскому радио".

По словам эксперта, Китай начал активную программу перевооружения еще с середины 2000-х годов, и на эти цели было инвестировано немало средств. Крамаров отметил, что особо оружие нигде не демонстрировалось, но были большие поставки на экспорт.

"Можно вспомнить поставку истребителей, дальнобойных ракет "воздух-воздух" тому же Пакистану, который сразу их применил. Это оружие себя очень показало: за 12 часов боевого столкновения с помощью китайских истребителей с дальнобойными ракетами смогли сбить 5 индийских истребителей, 3 из которых – самые современные на сегодня французские самолеты", – продолжил он.

Крамаров добавил, что любая диктатура любит символизм, привязку к громким датам. И в современном мире, в условиях перераспределения сфер влияния Китаю надо продемонстрировать, во что они вкладывали огромные деньги в течение последних 15 лет.

"Плюс российское или советское оружие в российских руках показало себя на войне в Украине, мягко говоря, не самым эффективным. А Китай сейчас на Востоке может показать себя как исключительный лидер региона, продемонстрировав самые современные образцы вооружения. В Пекине вывезли и показали, что у них есть: лазерное вооружение, новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая может достать с территории Китая в любую точку мира. Также они активно показывают беспилотники, авиацию, современные системы радиолокационного наблюдения, свои зенитно-ракетные комплексы. Китай будет продолжать эту политику и, понятно, что показать себя сильным военным игроком ему очень важно", – констатировал Андрей Крамаров.

Парад в Китае

В Китае состоялся военный парад, который по масштабу превзошел все предыдущие. На нем были продемонстрированы различные образцы вооружения. Примечательно, что вместе с Си Цзиньпином на параде показались российский правитель Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын.

CNN пишет, что этот парад разозлил американского президента Дональда Трампа. Он недоволен тем фактом, что Китай дружит с Путиным и Ким Чен Ыном, и обвинил их в "заговоре" против США.

Аналитики Defense Express отметили, что парад в Пекине показал, что США проигрывают гонку вооружений. Китай представил некоторые образцы, которых нет даже у американцев. Причем неизвестны не только их реальные технические характеристики, но даже название.

