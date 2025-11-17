Премьер Венгрии снова заявил, что против предоставления Украине финансовой поддержки.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что получил письмо от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с призывом продолжить финансовую поддержку Украины и нагло высказался в соцсети Х по этому поводу.

Орбан отметил, что президент Еврокомиссии в письме указала, что финансовый дифицит Украины является значительным, поэтому она обратилась к странам Европейского Союза с просьбой "выделить больше денег".

"Удивительно. Тогда как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, президент Комиссии предлагает прислать еще больше средств", - написал премьер Венгрии.

При этом, Орбан сравнил помощь Украине с "попыткой помочь алкоголику, прислав еще один ящик водки".

"Венгрия не потеряла здравого смысла", - написал он в конце поста.

Отношение Венгрии к войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался, что у Украины нет шансов выиграть войну. По его словам, финансовая поддержка Украины "убивает" ЕС "экономически и финансово". Также Орбан добавил, что сейчас ситуация и время более благоприятны для России. Премьер Венгрии считает, что Европе пора начинать налаживать "коммуникацию с Россией".

Также мы писали, что Орбан считает угрозу нападения России на страны Евросоюза и НАТО преувеличенной. Он отметил, что Москве не хватит ресурсов, чтобы вести такую масштабную войну. Также премьер-министр Венгрии добавил, что Европа гораздо сильнее, а России за более чем три года полномасштабной войны в Украине не удалось ее полностью захватить.

