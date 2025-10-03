Премьер Венгрии в очередной раз выступил против вступления Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьба украинцев якобы заключается в том, чтобы "жить рядом с Россией". Такое заявление он сделал в эфире радио Kossuth.

Орбан напомнил, что для принятия Украины в Европейский Союз все 27 стран-членов блока должны поддержать это решение. По его словам, именно поэтому Венгрию не заботит то, что скажут остальные 26 государств.

"Венгры не хотят быть в Европейском Союзе вместе с украинцами. Я глубоко согласен с этим, потому что если ты находишься в союзной системе с кем-то, ты разделяешь его судьбу", - подчеркнул венгерский премьер.

Видео дня

Орбан также заявил, что судьба венгров якобы "намного легче, чем у украинцев". Он добавил, что его стране не стоит "надевать на себя чужую тяжесть и страдания".

"Мы жалеем их, сочувствуем, они героически сражаются - давайте поддержим их, но мы не хотим общей судьбы с ними. Их судьба - жить рядом с Россией и постоянно находиться в состоянии конфликта с россиянами, мы не можем это изменить. И это не помощь, если мы возьмем на себя все то, из-за чего они страдают", - сказал премьер Венгрии.

Орбан считает, что ЕС мог бы заключить с Украиной стратегическое соглашение. Он привел в пример Британию и Турцию.

Зеленский объяснил, почему Орбан не заблокирует вступление Украины в ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет заблокировать стремление украинцев присоединиться к Европейскому Союзу. По его словам, подавляющее большинство стран-членов ЕС поддерживают движение нашей страны к членству в блоке.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина является большим и крепким государством. Он добавил, что украинцы чувствуют одинаковые и общие ценности со всеми другими европейскими странами.

