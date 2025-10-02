Орбан блокирует евроинтеграционный процесс приближения Украины к в ступу в ЕС из-за внутренних венгерских выборов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не может заблокировать стремление украинцев присоединиться к Европейскому Союзу. Более того, подавляющее большинство стран-членов ЕС поддерживают движение Украины к членству в блоке. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.

Глава государства прокомментировал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана блокировать путь Украины к членству в Европейском Союзе.

"Никто не может заблокировать, потому что это воля нашего народа. И это решение украинского народа. И конечно, это решение Европы видеть Украину членом Евросоюза в будущем", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства признает, что приобретение Украиной членства в ЕС зависит от единодушного решения среди стран-члены ЕС. Зеленский отметил:

'Мы имеем проблемы с Венгрией. Мы можем открыто говорить об этом, потому что у Виктора Орбана будут выборы. И я думаю, что это глупо, потому что у него выборы. Именно поэтому он блокирует путь 40-миллионной страны в направлении Евросоюза".

Президент Украины подчеркнул, что Украина является большим и крепким государством, потому что Россия начала войну из-за воли и выбора украинцев двигаться непосредственно в направлении Европы.

"Потому что мы чувствуем одинаковые и общие ценности со всеми другими европейскими странами", - добавил Зеленский.

Как отметила Фредериксен, надо придерживаться стратегии, а расширение Евросоюза является частью этой стратегии. Это тот вопрос, который имеет значение не только для всего ЕС, но и всего европейского континента.

"Мы должны построить как можно более крепкую Европу. И, на мой взгляд, это означает расширение Европейского Союза. Существует европейское единство, потому что наши 26 стран согласились [без Венгрии - УНИАН], что Украина, Молдова и другие государства должны присоединиться к нам", - заявила Фредериксен.

По ее убеждению, Украина выполняет удивительную работу даже в условиях войны.

"Я думаю, что мы должны придерживаться стратегии. И я не позволю одной стране, и безусловно, не позволю Виктору Орбану принимать решения относительно всего европейского будущего", - сказала премьер-министр Дании.

Она убеждена, что надо продолжать пытаться искать решение по изменению венгерской позиции. Фредериксен отметила:

"Расширение зависит от единства, от 27 голосов. Но мы можем сделать много моментов, если мы не можем убедить Виктора Орбана открыть первый кластер".

Она отметила, что надо решить много дел до того, как наступит день вступления в ЕС.

"Если мы не можем убедить Виктора Орбана, я думаю, что мы просто должны двигаться дальше со всей работой, которую надо выполнить Украине и Европейской Комиссии", - подчеркнула Фредериксен.

Риторика Орбана относительно Украины

Как сообщал УНИАН, Орбан систематически и постоянно выступает против обретения Украиной членства в ЕС. С этой целью он пытается заблокировать практические переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Также Орбан часто высказывает пророссийские нарративы и склоняется ближе к России.

