Бойкот Олимпийских игр в Пекине 2022 года вряд ли заставит Китай изменить свою политику, но все же серьезно повлияет на него.

Более 180 правозащитных групп, политиков и юристов призвали США и их союзников бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине. Они настаивают, что жестокое поведение Китая с продемократическими активистами в Гонконге, а также репрессии против этнических уйгуров - это веские причины для того, чтобы отобрать у страны право проводить такое глобальное событие.

Критики бойкота утверждают, что отказ от участия в спортивных соревнованиях не повлияет на китайское поведение. И в значительной степени это правда. Вряд ли бойкот Олимпиады заставит Коммунистическую партию радикально изменить свой курс. Но такие бойкоты все равно остаются потенциальным оружием, способным нанести удар по тщеславию авторитарных стран, - пишет Foreign Affairs. Именно поэтому они неоднократно были заметной чертой организации соревнований.

Читайте такжеПламя уже успело погаснуть: в Японии стартовала эстафета олимпийского огня (фото, видео)США и СССР отказывались от участия во многих олимпиад во времена Холодной войны. Призывы бойкотировать соревнования звучали перед Играми в Пекине в 2008 году и зимней Олимпиадой в Сочи в 2014-м. В отличие от многих демократий, Китай, Россия и другие авторитарные страны сильно озабочены такими международными соревнованиями, вкладывая очень много как в их проведение, так и в получение медалей. Они рассматривают Олимпийские игры как способ конкуренции между большими державами, но другими методами. Те, кто призывают бойкотировать соревнования, понимают на сколько они важны для амбиций Китая и других автократических государств, а также как сильно Пекин стремится получить свой момент славы.

Демонстративное потребление

Более столетия назад американский экономист Торстен Веблен предложил термин "демонстративное потребление", чтобы описать то, как плутократы "конца века" кичились собственным богатством, чтобы обрести социальный статус.

"Недостаточно просто получить богатство или власть. Богатство или власть должны быть доказательными, потому что уважение присуждается только по доказательствам", - пояснил Веблен в "Теории класса досуга".

Старая правда для "нуворишей" теперь справедливо описывает авторитарные страны. Проведение у себя и успех на Олимпийских играх - это хрестоматийные примеры демонстративного потребления. Олимпиады просто созданы для завоевания очевидного статуса на международной арене. Каждые два года или летом, или зимой соревнования выходят на передний план и поглощают глобальное внимание. Проведение на своей территории хорошо организованных Олимпийских игр может стать демонстрацией экономического развития и институциональной компетентности. Поэтому правительства готовы тратить сумасшедшие суммы в погоне за статусом из-за проведения этих соревнований.

Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году стоила 50 миллиардов долларов, что превзошло бюджет Игр в Пекине 2008 года, которые считались до того самыми дорогими за всю историю. Престиж проведения Олимпийских игр также сопровождается давлением успеха спортсменов. Китай и Россия рассматривают соревнования так же, как и СССР когда-то. Для них это продолжение геополитического соперничества. Успех на спортивной арене дает более широкий вид оправдания.

Читайте также"Летающий": в Пекине представили факел Олимпиады-2022 (фото, видео)Для справедливости, стоит отметить, что демократии получили больше медалей, чем авторитарные режимы за всю историю Олимпиад. А США в целом завоевали вдвое больше наград, чем Россия и в четыре раза больше, чем Китай. Но учитывая тот факт, что демократии обычно богаче, чем автократии, большинство видов автократий пытаются выиграть больше медалей на Олимпийских играх.

Олимпиада как промышленная политика

Авторитарные государства пытаются прыгнуть выше головы по простой причине: они стараются больше. Они превращают преследование олимпийского успеха в своеобразную промышленную политику. Точные масштабы инвестиций Китая в олимпийских атлетов неизвестны. Россия потратила по меньшей мере 25 миллионов на поддержку своих атлетов перед зимними Играми в 2014 году. Эта сумма пошла на поддержку элитных тренировочных центров, выплату стипендий тренерам, врачам и элитным спортсменам, а также на оплату путешествий и проведения тренировок за рубежом.

Китайские и российские инвестиции в победу носят не только финансовый характер. Китай копирует старую советскую модель в своей государственной системе. То есть детей забирают из дома и отправляют в специализированные школы, где их с детства интенсивно тренируют и заставляют добиваться результатов.

Такое агрессивное преследование спортивного успеха неоднократно приводило к тому, что авторитарные страны заходили слишком далеко. И Китай, и Россию вполне оправданно обвиняли в мошенничестве. Пекин имел дело с обвинениями в профинансированном государством допинге во время игр в 1980-х, 1990-х годах, а также недавно. Кроме того, китайская сторона лгала о возрасте атлетов. Российское антидопинговое агентство тоже десятилетиями обвиняли в продаже запрещенных веществ атлетам, фальсификации имен и подделке анализов мочи, чтобы помочь спортсменам скрыть использование допинга. Масштабы и всепроникаемость допинга в российской системе подготовки атлетов вынудили международный олимпийский комитет запретить России участвовать в летних соревнованиях в Токио этим летом.

Погоня за статусом

Желание завоевать статус так же влияет на человеческое поведение, как и погоня за богатством или безопасностью. И это касается как отдельных людей, так и групп, с которыми они себя связывают, в частности стран. Лидеры всех видов стран одинаково жаждут статуса, но они добиваются его разными методами. Учитывая свое сравнительное преимущество на Олимпийских играх, автократы видят смысл больше вкладывать в это направление. Особенно для Китая, который превращается в супердержаву, соревнования дают возможность привлечь глобальное внимание к новым достижениям страны и получить признание, которое китайские лидеры считают заслуженным.

Читайте такжеРоссийских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы даже в нейтральном статусеПреследование международного статуса из-за славы на Олимпийских играх также основывается на более простых мотивах внутренней политики авторитарных режимов. Лидеры таких стран часто опираются на поддержку относительно узкого круга сторонников по сравнению с демократическими правительствами. И автократам приходится вознаграждать лояльных на фоне меньших материальных вознаграждений для более широкого населения. Олимпиады дают возможность заплатить инсайдерам режима. Общее же население получает в качестве награды национальную славу и гордость.

Непосредственные расходы на элитный спорт идут на пользу небольшой группе людей и никак не сказываются на общем населении. Взамен общество получает ощущение национальной гордости, когда страна побеждает на мировой арене. Авторитарные режимы управляют тем, как население понимает важность Олимпиады, поскольку они управляют СМИ. Зимние игры в Сочи 2014 года идеально это иллюстрируют. Приспешники Владимира Путина получили миллиарды долларов через сомнительные контракты. А россияне увидели зрелищное шоу, которое якобы подтвердило глобальный статус их страны.

США и другие демократические страны очень по-другому относятся к Олимпийским играм. Независимые СМИ тщательно проверяют любую заявку на проведение соревнований. Американцы озабочены тем, как их страну воспринимают на международной арене. Но получение международного статуса для них не такой высокий приоритет, поскольку их страна доминирует в мире уже почти столетие.

Более того, обществу в США не нравится то, как много правительство тратит на олимпийские объекты и спортивные стадионы в целом. В результате, США и другие западные демократии не очень заинтересованы участвовать в борьбе с авторитарными соперниками в более широком олимпийском соревновании за статус.

Читайте такжеБританская чемпионка мира устроилась в доставку пиццы, чтобы попасть на Олимпийские игрыЕсли Запад решит не участвовать в Олимпиаде 2022 года, это решение уже создаст платформу для борьбы за статус, в которой Китай сможет победить, минимизируя влияние любого бойкота. Китай уже утверждает, что любой бойкот "обречен на провал", и обещает ввести санкции против любой страны, которая не будет участвовать в Олимпийских играх. Пекин может использовать свои широкие ресурсы, чтобы наказать страны, которые его "оскорбили".

Суровые общества в США и других демократиях, с другой стороны, не позволят своим правительствам использовать ресурсы для противостояния попыткам Пекина сорвать бойкот. США и их союзники могут указать на права человека и прочие высокие идеалы как причину остаться дома и не участвовать в Олимпиаде. Но китайская материальная сила, скорее всего, возобладает.

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Перевод: Лесь Дымань