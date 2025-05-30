Ирина Погорелая

В городе ночью раздалась серия мощных взрывов.

Ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего к настоящему времени известно о 9 раненых, среди которых двое детей.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе раздалась серия взрывов. "Харьков под массированной атакой БПЛА. Будьте осторожны!", - призваол он.

Чуть позже он добавил, что массированный удар российских беспилотников нанесен по территории одного из коммунальных предприятий в Слободском районе города. На объекте пострадала одна женщина - сотрудница предприятия. "Данные о разрушениях уточняются. На месте попаданий - пожар", - написал он.

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По его словам, в общей сложности было зафиксировано 8 попаданий по Слободскому району.

"Жилые дома, расположенные вблизи места удара, повреждены. Масштабы уточняются. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - детализировал Терехов.

Кроме того, под утро глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в целом, в результате атак по Харькову и области пострадали 9 человек, в том числе два подростка. "Враг атаковал ударными дронами село Васильев Хутор Чугуевской общины. На данный момент известно о восьми пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка", - детализировал он.

Утром Терехов детализировал, что враг выпустил 8 "шахедов" по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание троллейбусов.

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"В результате – пострадало не только коммунальное предприятие, но и более 30 многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь", - сообщил он.

"Относительно депо. Как и всегда, большинство транспорта мы заранее рассредоточили по городу - именно это спасло нас от значительно больших потерь. Но техника, которая находилась в ремонте, попала под удар: один троллейбус уничтожен полностью, еще 18 получили различные степени повреждений", - рассказал городской голова.

Терехов добавил, что, несмотря на потери техники, городская транспортная система продолжает работать.

Удары по Харькову

24 апреля оккупанты осуществили массированный удар россиян по Харькову. Тогда на город всю ночь летели сначала вражеские ракеты, а затем ударные дроны. В результате атаки были пострадавшие, в том числе дети.

Той ночью Украина находилась под массированной атакой россиян. Так, в Киеве в результате удара, погибло 9 людей, десятки пострадавали.

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