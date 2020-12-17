Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес вердикт по делу об отстранении России от участия в международных соревнованиях.
Как сообщает The Telegraph, суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) и поддержал отстранение России, посчитав, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.
Однако при этом CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию, которая была наложена WADA, до двух лет.
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Отстранение закончится 16 декабря 2022 года.
Таким образом, санкции затронут летние Олимпийские игры-2020 (пройдут летом 2021 года) и зимнюю Олимпиаду в Пекине-2022, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.
Российские спортсмены выборочно смогут участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом.
Отстранение России: что было раньше
- Изначальное решение WADA было принято 9 декабря 2019 года в связи с подменой допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.
Глава WADA заявил, что отстранение России не коснется Евро-2020, так ка "предусмотрены исключения".
В январе 2020 года Московская антидопинговая лаборатория была лишена лицензии.
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