Спортивный арбитражный суд сохранил отстранение России в силе, но сократил его сроки.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес вердикт по делу об отстранении России от участия в международных соревнованиях.

Как сообщает The Telegraph, суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) и поддержал отстранение России, посчитав, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Однако при этом CAS сократил четырехлетнюю дисквалификацию, которая была наложена WADA, до двух лет.

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Отстранение закончится 16 декабря 2022 года.

Таким образом, санкции затронут летние Олимпийские игры-2020 (пройдут летом 2021 года) и зимнюю Олимпиаду в Пекине-2022, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре.

Российские спортсмены выборочно смогут участвовать в международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

Отстранение России: что было раньше

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Автор: Антон Дударь