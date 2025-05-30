Маск останется неофициальным советником Трампа даже после увольнения, - ABC News

Итак, миллиардер в дальнейшем будет участвовать во встречах и консультировать по техническим и инновационным вопросам.

Илон Маск завершит выполнение обязанностей специального государственного служащего в администрации Дональда Трампа, но продолжит оставаться неофициальным советником президента. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

По словам чиновника, который комментировал ситуацию на условиях анонимности, официальное увольнение Маска началось в среду вечером - именно тогда закончился предусмотренный законом срок в 130 дней, когда Маск имел право занимать временную правительственную должность. Формально его полномочия истекают 30 мая - на 130-й день после инаугурации Трампа.

В соцсети Маск поблагодарил президента за возможность сотрудничества, отметив, что его команда по эффективности правительства продолжит работу:

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"Я хотел бы поблагодарить президента за возможность сократить бесполезные расходы. Миссия DOGE со временем будет только усиливаться, поскольку она станет образом жизни в правительстве".

Хотя официальные представители администрации утверждают, что Маск идет в "дружественном тоне", источники ABC News сообщают о напряжении: Трамп якобы разочарован критическими комментариями Маска относительно его решений, в частности относительно тарифов. Несмотря на это, в Белом доме подтверждают, что Маск и в дальнейшем будет участвовать во встречах и консультировать по техническим и инновационным вопросам.

В частности, в среду Илон Маск еще выполнял правительственные обязанности - его принимала директор Национальной разведки Тулси Габбард. Она отметила, что обсуждение касалось государственно-частных технологических партнерств и безопасности страны.

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Напомним, что Илон Маск был привлечен к администрации Дональда Трампа как специальный правительственный служащий с четко ограниченным сроком - 130 дней. Его роль заключалась в консультировании по вопросам правительственной эффективности и инноваций.

Формально его мандат заканчивается сегодня. Перед этим Маск сказал, что разочарован "большим и красивым" законом Трампа по налогам и бюджету. По его мнению, закон подрывает усилия по сокращению расходов и приведет к росту бюджетного дефицита.

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