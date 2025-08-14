Вероятно, он не в курсе, что норвежское правительство за присуждение этой премии не отвечает.

Президент США Дональд Трамп на самом деле очень хочет получить нобелевскую премию мира. В июле он лично спрашивал норвежских чиновников, когда уже ему дадут эту престижную награду. Об этом сообщает Politico.

Как известно, в большинстве номинаций Нобелевскую премию выдает Швеция, но Нобелевской премией мира распоряжается Норвегия. В июле Трамп неожиданно позвонил министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу (экс-генсеку НАТО), чтобы обсудить торговые тарифы. Но во время разговора он начал расспрашивать его о получении Нобелевской премии мира.

Об этом звонке впервые сообщила норвежская газета Dagens Næringsliv, а позже это подтвердил Politico и сам Столтенберг.

Видео дня

"Это правда, что президент Трамп позвонил мне за несколько дней до своего разговора с премьер-министром Стере. Мы обсудили тарифы, экономическое сотрудничество, и это служило подготовкой к его разговору с премьер-министром Стере. Я не буду вдаваться в подробности относительно содержания разговора", - сказал Столтенберг в комментарии Politico.

По данным Dagens Næringsliv, это не первый случай, когда Трамп поднимал вопрос присуждения ему премии во время переговоров со Столтенбергом.

Как отмечает Politico, несколько стран, в том числе Израиль, Пакистан и Камбоджа, уже выдвинули кандидатуру Трампа на премию мира за его посредничество в заключении мирных соглашений или прекращении огня в их конфликтах с соседями. Но именно завтрашняя встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске может стать окончательным испытанием для его кандидатуры на Нобелевскую премию мира, поскольку любой прорыв или провал в российско-украинском конфликте, вероятно, повлияет на его титул миротворца.

До сих пор уже четыре президента США получили Нобелевскую премию мира - Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама. Сам Трамп неоднократно жаловался, что Обаме премию дали незаслуженно, и высказывал предположение, что сам он премию не получит, потому что к нему якобы относятся несправедливо.

Переговоры на Аляске: последние новости

Как писал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что Трамп надеется уговорить Путина согласиться на прекращение войны в Украине во время завтрашней встречи на Аляске.

Британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники утверждает, что Трамп якобы попытается подкупить Путина обещаниями ослабления санкций и почему-то разрешением разрабатывать украинские ресурсы на оккупированной части Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: