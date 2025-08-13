Также будет предложено ослабление санкций.

Во время переговоров на Аляске президент США Дональд Трамп, вероятно, попытается предложить Владимиру Путину доступ к ценным природным ресурсам и ослабление санкций в обмен на прекращение войны в Украине. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что министр финансов США Скотт Бессент является одним из тех, кто консультирует Трампа перед его встречей с Путиным. В частности Бессент якобы изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Так, Трамп привезет на Аляску "ряд возможностей заработать деньги", которые предложит Путину. И среди них будет "открытие доступа Москве к природным ресурсам Аляски". Однако далее в тексте отмечается, что речь идет о ресурсах в Беринговом проливе, который отделяет Чукотку от Аляски. По оценкам, там могут содержаться значительные неразведанные запасы нефти и газа. Возможно, речь идет о 13% мировых запасов нефти.

Также США якобы предложат России "доступ к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией". Как пишет The Telegraph, Украина владеет 10% мировых запасов лития, который используется в производстве современных аккумуляторов. Два крупнейших месторождения лития находятся на территориях, контролируемых Россией.

"Существует ряд стимулов, одним из которых может быть потенциальная сделка по минералам/редкоземельным ресурсам", - сообщил The Telegraph источник, знакомый с предложениями.

Другие стимулы, которые Трамп якобы планирует предложить Путину, включают отмену запрета на поставки деталей и оборудования, необходимых для обслуживания пассажирских самолетов, которыми оперируют российские авиакомпании.

"Снятие санкций с российских самолетов может оказаться выгодным для американского производителя Boeing. Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы обращаться к американским поставщикам критически важных деталей и технического обслуживания", - пишет The Telegraph.

Источники в правительстве Великобритании сообщили The Telegraph, что такие стимулы могут быть приемлемыми для Европы, при условии, что Путина не вознаградят за вторжение.

Что касается вопроса оккупированных украинских территорий, то, по данным The Telegraph, здесь вроде бы рассматривается сценарий, похожий на оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан. Имеется в виду, что Россия будет иметь военный и экономический контроль над оккупированными территориями без международного признания суверенитета оккупанта над ними. Вроде бы эту идею обсуждали во время визита в Москву спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: последние новости

Как писал УНИАН, по данным The Wall Street Journal, вопрос оккупированных территорий во время встречи Путина и Трампа на Аляске обсуждать не будут. Основное внимание будет сосредоточено на вопросе прекращения огня.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, на Аляске Трамп напомнит Путину старые угрозы об усилении санкций, если тот не согласится на прекращение огня.

