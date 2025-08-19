Трамп заявил, что вопрос украинских территорий - "это дело Украины".

Дональд Трамп заявил, что США помогут обеспечить европейские гарантии безопасности для Украины, если удастся договориться с Россией о мире, и пообещал организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. В то же время, как пишет Financial Times, он не обсуждал вопрос уступки территорий, назвав это личным делом Украины и России

Заявления президента США не свидетельствовали о том, что на переговорах в понедельник было достигнуто соглашение по самым спорным деталям возможного урегулирования, включая предложение Путина о том, чтобы Украина уступила России больше территорий в обмен на заморозку остальной части нынешней линии фронта, говорится в статье.

"Европейский чиновник, входивший в состав делегации в Вашингтон, заявил, что вопросы территорий не обсуждались. По словам чиновника, присутствовавшие в зале европейцы были рады словам Трампа: "Это не моё дело, это дело Украины", - пишет издание.

Видео дня

Как отметил чиновник, хотя Трамп не выдвинул новых угроз ввести санкции против российской экономики, если Путин продолжит уклоняться от прекращения войны, европейский чиновник заявил, что, по их мнению, они "вернули президента США туда, где он был до саммита на Аляске".

В то же время, хотя Трамп надеялся объявить о трёхстороннем саммите с Зеленским и Путиным, но в итоге предложил сначала организовать встречу двух других лидеров в месте, которое ещё предстоит определить.

"После того, как эта встреча состоится, мы проведем трехстороннюю встречу, в который войдут два президента и я. Опять же, это очень хороший, первый шаг для войны, которая длится уже почти четыре года", — сказал он.

Трамп заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, который стал активнее участвовать в переговорах с Украиной, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Виткофф возьмут на себя задачу по организации встречи Зеленского и Путина.

Территоииальный вопрос в переговорах

Ранее в The Wall Street Journal писали, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом допустил "пропорциональный обмен" территориями. В частности украинский лидер во время переговоров не отверг обмен территориями, но указал на сложности в этом вопросе.

В то же время президент Украины заявил, что вопрос территорий останется между ним и Путиным.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в вопросе обмена территориями ни одна сторона не получит 100%, иаждая сторона должна пойти на какие-то уступки.

Вас также могут заинтересовать новости: