При єтом он сказал, что будет сложно переселить население и отменить конституционный запрет Украины на сдачу территории.

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским президентом Дональдом Трампом допустил возможность обмена территориями. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, на подготовленной США карте восточной Украины, которую рассмотрели Трамп и Зеленский, было показано, что Донецкая область, которую хочет получить Россия и которая содержит некоторые из самых мощных оборонительных сооружений Украины, на 76% находится под контролем Москвы.

В то же время европейские лидеры попытались описать значение территориальных потерь Украины в терминах, понятных Трампу. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил требование России о передаче всего Донбасса с требованием к США сдать родной штат Трампа - Флориду.

Видео дня

В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб назвал восточноукраинские города Краматорск и Славянск "бастионом против гуннов", и, по словам чиновников, это описание, по-видимому, произвело впечатление на Трампа, пишет WSJ.

При этом, отмечает издание, Зеленский во время переговоров не отверг обмен территориями, но указал на сложности в этом вопросе.

Зеленский… сказал, что будет сложно переселить население и отменить конституционный запрет Украины на сдачу территории, сообщили чиновники. Однако Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональный обмен", - пишет WSJ.

Встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины после встречи заявил, что вопрос территорий он оставит между собой и Путиным и хочет, чтобы их встреча состоялась без каких-либо условий.

Он поделился, что на встрече с президентом США спорил с процентами оккупированных территорий, которые были на карте, и отметил, что "неприемлемых решений не произошло".

Ранее издание FT писало, что Киев в Вашингтоне отклонил предложение российского диктатора Владимира Путина, в котором речь идет о территориальных уступках.

Однако Украина предложила купить за счет Европы американское оружие на 100 миллиардов долларов, а также заключить соглашение на 50 миллиардов долларов по производству дронов, в котором будут участвовать украинские компании.

Вас также могут заинтересовать новости: