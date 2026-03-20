Кремль готовится подавлять бунты после подписания мира с Украиной, – Reuters

Путин и его соратники хорошо помнят, чем обернулась для СССР неудачная война в Афганистане на фоне восстановления свободы слова.

Кремль начал "закручивать гайки" с остатками свободы в интернете, опасаясь, что без репрессий после окончания войны в Украине Россию ждет та же волна общественного недовольства, которая ускорила распад СССР после позорного выхода из Афганистана в конце 1980-х. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов и собеседников в России.

"Офисные работники борются с заблокированным интернетом. Подростки постоянно вынуждены менять VPN. Таксисты пытаются сориентироваться в Москве без онлайн-навигации", – отмечает издание, напоминая о блокировке большинства популярных соцсетей и многочасовых отключениях мобильного интернета в Москве и других крупных городах.

В Кремле эти ограничения объясняют тем, что западные интернет-компании не идут на сотрудничество с российскими властями, а также тем, что отключение интернета якобы как-то мешает украинским беспилотникам поражать объекты в российском тылу.

Видео дня

Однако все это сопровождается введением новых законов, которые обязывают мобильных операторов отключать любого клиента по требованию ФСБ и предоставляют этому ведомству полномочия создавать сеть собственных СИЗО по всей стране.

Как рассказали Reuters неназванные дипломаты, все это является элементами более широких усилий Кремля по укреплению контроля над населением на фоне неудачной войны против Украины. По их словам, дальнейшее затягивание конфликта может все больше ослаблять поддержку власти со стороны населения. Поэтому, когда война закончится, российские чиновники хотят быть готовыми к любому всплеску народного недовольства. Один из собеседников издания говорит, что Москва консолидировала полномочия, достаточные для начала "больших репрессий" в Интернете.

"Российские лидеры и спецслужбы помнят 1991 год, и они помнят, что случилось с Россией и что случилось с ними, когда Москва остановила большую войну в Афганистане: страна развалилась, службы безопасности раскололись – это была катастрофа", – сказал Андрей Солдатов, российский журналист-расследователь, эксперт по вопросам служб безопасности.

По его мнению, сейчас Москва готовится к тому, чтобы подписание мирного соглашения, равно как и затягивание войны на неопределенный срок, не разрушило режим.

Двое российских собеседников Reuters, знакомых с онлайн-репрессиями, сообщили, что Москва изучила опыт Китая и Ирана и реализует его у себя.

Ограничение свободы интернета в РФ

Как писал УНИАН, Россия систематически ограничивает свободу интернета, следуя китайской модели и создавая "суверенный" Рунет. Власти блокируют доступ к западным платформам, таким как Facebook, Instagram и X (Twitter), замедляют работу YouTube, а также вытесняют иностранные мессенджеры, продвигая государственное приложение MAX – аналог китайского WeChat. С сентября 2025 года MAX будет обязательно устанавливаться на всех новых смартфонах, интегрироваться с госуслугами и использоваться для тотальной слежки за пользователями, сбора данных и цензуры.

В 2026 году власти пытались полностью заблокировать WhatsApp и ограничивают Telegram (в частности, на оккупированных территориях), чтобы заставить россиян перейти на государственный MAX.

По всей России регулярно отключают мобильный интернет (якобы из-за угрозы дронов), а доступ во время отключений ограничивают "белыми списками" – только госуслуги, Яндекс, российские соцсети и СМИ.

